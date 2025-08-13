‘Se me atoró la chancla’: Álex Syntek explica cómo fue su fractura de pie y critica cultura cívica en México

Aleks Syntek asegura que, pese a la fractura de su pie, evitó una intervención quirúrgica. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

El cantautor mexicano Aleks Syntek tuvo un accidente doméstico y se fracturó el pie. Sin embargo, el cantante sigue con apariciones públicas y recientemente relató cómo fue la caída.

Aleks Syntek, que tiene un doctorado honoris causa, comenzó su carrera artística en programas infantiles y, desde entonces, dedicó su vida al mundo del entretenimiento.

Ha sido galardonado con premios como Billboard Latino y Ariel; además de haber obtenido nominaciones al Grammy y Grammy Latino. Sin embargo, también ha enfrentado polémicas en los últimos años.

¿Cómo se fracturó Aleks Syntek?

De acuerdo con el cantante, cayó desde las escaleras de su casa al momento en que iba hacia la puerta de la entrada para recoger paquetería.

“En el tercer escalón me tropecé, pero en el momento que iba cayendo, levanté el pie y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie porque por tratar de evitar la caída”, dijo a Televisa Espectáculos en la presentación de una canción para el Teletón.

En una entrevista para el programa Chismorreo, el cantante Aleks Syntek bromeó: “di mis patadas de ahogado”, en alusión a algunas polémicas recientes.

Pero también dio más detalles: “Fue un chanclazo, se me atoró la chancla (...) y se me rompió un huesito", ante lo que mostró que le pusieron una bota tipo ‘walker’.

El músico dijo que es incómodo usarlo, además de que sigue en riesgo de quirófano: “Es latoso porque si se me desprende, pues tienen que operar, con clavos y eso”.

Aleks Syntek critica falta de cultura civil y accesibilidad para discapacitados

Ante la necesidad de usar muletas de manera temporal, Aleks Syntek se ha enfrentado con las dificultades de movilidad corporal: “Ahora ya entiendo y empatizo mucho porque me empiezo a dar cuenta que todavía nos faltan mucho rampas y servicios para los discapacitados en México”.

Sin embargo, a su modo de ver las cosas, el mayor problema es la “conciencia civil” de otras personas: “Luego vas en la calle, pretendes que piensas que te van a dejar pasar al elevador y se te meten (en el paso) y dices, ‘güey, pero si vengo con muletas, ¿no?’. Entonces, yo me quedo ahí quietecito”.

Aleks Syntek: Del supuesto ‘coqueteo’ de Shakira, hasta el ‘Elton John latino’

Con grandes éxitos musicales en su carrera como las canciones ‘Loca’ o ‘Sexo, pudor y lágrimas’, en los últimos tiempos el cantante se ha envuelto en polémicas como el rechazo de Aleks Syntek ante el reguetón y, recientemente, una declaración donde presuntamente Shakira ‘estaba muy coqueta’ con él, frente a su esposa.

Una más llegó cuando aseguró que los organizadores de un concierto consideraban a Aleks Syntek como el ‘Elton John Latino’, por lo que abrió un concierto del afamado músico británico en Guadalajara en 2012.

“Hay una anécdota que nadie me cree... Muy poca gente lo recuerda pero hubo un concierto que se llamó ‘Por la Paz’. El empresario era fan de Elton John y fan mío, y su idea era: ‘Quiero juntar a Aleks Syntek’ (con el compositor inglés), porque mucha gente dice que represento al Elton John latino”, aseguró el cantante en entrevista con Joya 93.7.

Aleks Syntek asegura que lo nombraron el 'Elton John latino' (Shutterstock / Cuartoscuro). (Shutterstock / Cuartoscuro)

El cantante también contó que, a modo de broma, Elton John le dijo al mexicano que a él le decían el ‘Aleks Syntek británico’ en Londres, lo cual le creyó en principio pero después se enteró de que únicamente jugaba tras hablar con el empresario del tema.