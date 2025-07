Asaltan a la locutora Clauzzen Hernández: ‘Me tiraron al piso, la seguridad se resguardó’

Clauzzen Hernández, locutora de radio para la estación Reactor 105 del IMER, denunció un asalto en el estacionamiento de una tienda Walmart en la zona de Satlélite (Naucalpan), en el Estado de México.

Este domingo, La Tremenda Korte reveló un asalto a su integrante de manera similar: Omar Coltrane, saxofonista de la banda de ska, fue desojado de su automovil, donde llevaba su instrumento musical, y de trabajo.

De acuerdo con La Tremenda Korte, su integrante terminó en atención médica aunque no precisaron cuál era su estado de salud tras ser víctima de la delincuencia.

Omar Coltrane, saxofonista de La Tremenda Korte, fue asaltado también en el municipio de Naucalpan.

¿Cómo fue el asalto a Clauzzen Hernández?

Por medio de X, Clauzzen explicó que le robaron bolsa, celulares, y su camioneta la madrugada del sábado. La sucursal Walmart Express Oradores es 24 horas y donde ocurrió el robo.

“Si alguien ve una BMX X2 negra (con placas) PVJ475B, por favor, repórtela”. La conductora expreso que eran sujetos “armados en una camioneta azul con encapuchados”.

Además, explicó que, tras el hurto, terminó con algunos golpes: “La seguridad de la tienda se resguardó adentro cuando vio, me tiraron al piso. La policía llegó horas después y el capitán nunca llegó”, denuncia.

En respuestas a su publicación, reveló que sufrió “unos cuantos rasguños” pero nada mayor. Además, hizo público su descontento con la forma de operar de la justicia, lo que calificó como “la pesadilla de todos los procesos lentos y sin sentido para actuar rápido”.

Hernández asegura que conoce el paradero de los asaltantes, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, gracias a la ubicación de un iPhone en su bolsa pero denuncia que “ni la policía ni el seguro puede hacer nada”.

La locutora Clauzzen Hernández denuncia robo de su camioneta (Foto: Captura de redes sociales).

“Le he dicho a 3 entidades en dónde aún se registra un celular. No por el celular sino que quizá ahí están preparando el desmantelamiento de la camioneta y, pues nada. No sirve de nada”, lamenta.

Luego de que la cuenta oficial de Walmart en X le ofreciera apoyo, la conductora explotó contra la seguridad de la tienda.

“Podrían asistir capacitando a su seguridad para los múltiples robos en sus estacionamientos y no solo para recuperar ‘Gansitos’, que seguramente pagará quien los pasea por la tienda. Su nivel de empresa les daría para poner más seguridad capacitada que den seguridad a sus clientes”, demandó.

Hernández también constató en redes sociales que ya levantó un acta de denuncia por lo ocurrido en el Ministerio Público por robo con violencia.

Clauzzen Hernández explota contra Walmart tras asalto en su estacionamiento (Foto: Captura de redes).

El gobierno de Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, presumió en junio el desmantelamiento del “principal grupo de la delincuencia organizada que generaba violencia en cuanto al robo de vehículos” en la entidad mexiquense.

Asimismo, dieron a conocer que registraron una “reducción en la incidencia delictiva de alto impacto que corresponde al 33% y que también se traduce en una disminución en el robo de vehículos de un 26.5%”, la cual fue reconocida ante la mesa de trabajo de la Estrategia Operativa Oriente y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.