‘Veo gente intoxicada’: ¿Qué pasó con Haley Joel Osment, niño de ‘Sexto sentido’ obligado a ir a AA?

Haley Joel Osment, famoso por su papel de Forrest Jr. en la película Forrest Gump y recordado como el enigmático niño Cole Sear en El sexto sentido, ha tenido varias polémicas en su carrera, la más reciente en medio de su participación en exitosas producciones, como la serie Merlina.

El hermano de la actriz Emily Osment (Lilly, en la serie Hannah Montana) compareció el pasado lunes en California tras ser señalado por embriaguez pública y posesión de cocaína.

En su audiencia, se determinó que para evitar el proceso penal, el intérprete deberá asistir a al menos tres reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) por semana durante seis meses, además de terapia por seis meses y mantenerse dentro del marco legal en todo momento.

El polémico actor de Merlina debe presentarse nuevamente ante el tribunal el próximo 5 de enero, donde el juez evaluará si cumplió con todas las condiciones.

Haley Joel Osment en la premier de su película de 2024 'Parpadea dos veces' donde interpreto a 'Tom'. (Foto: Especial / Instagram: @hjosment)

¿Qué hizo Haley Joel Osment?

La fiscalía del condado de Mono, California informó que el pasado 8 de abril, el actor nominado al Oscar fue detenido en el centro de esquí Mammoth Mountain por sospecha de intoxicación, pues los otros huéspedes señalaron que estaba bloqueando la fila para subir al telesilla, así que le pidieron salir de la fila, pero se negó.

Durante su arresto insultó a uno de los oficiales con comentarios racistas: “Me ha secuestrado un maldito nazi. Deseará haberme tratado mejor“, le dijo el actor, quien luego fue acusado de dos cargos: alteración del orden público con alcohol y posesión de sustancias ilícitas.

En abril, el actor difundió un comunicado de disculpas públicas (citado por People) por lo que dijo durante su episodio: “Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento (...) Los últimos meses de pérdida y desplazamiento me han llevado hasta un lugar emocional muy bajo”.

El intérprete se comprometió a reparar sus equivocaciones: “Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a absolutamente todo el mundo al que esto hiera. Lo que salió de mi boca fue una basura sin sentido, he defraudado a la comunidad judía y eso me destroza. No pido perdón a nadie, pero prometo expiar mi terrible error".

Fotografía que subió Haley Joel Osment desde su viaje a Tokio en marzo de 2025. (Foto: Especial / Instagram: @hjosment)

¿Qué ha sido del actor infantil Haley Joel Osment?

Haley Joel Osment nació el 10 de abril de 1988 en Los Ángeles y ha estado varias veces en problemas legales. En 2006, a los 18 años, fue acusado de conducir ebrio y posesión de mariguana, condición en la que causó un accidente vial. Estuvo tres años en libertad condicional.

Más adelante, en 2018, el actor protagonizó un altercado verbal en un aeropuerto de Las Vegas durante el domingo del Super Bowl.

Osment comenzó su carrera actoral en la década de los 90 y debutó en el cine como el hijo del protagonista en Forrest Gump (1994) y a sus 37 años ha acumulado alrededor de 130 créditos en producciones, 26 premios y 30 nominaciones.

El actor nominado al premio Globo de Oro está activo en la industria. En sus trabajos más recientes, dio voz a Raxlo en la serie de Disney+ Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi. Además, en 2025 participó en la segunda temporada de la serie Poker Face, de Peacock, estrenada el 9 de mayo.

Haley Joel Osment participará en la segunda temporada de 'Wednesday' que se estrenara el 6 de agosto. (Foto: Especial / Instagram: @hjosment)

También formará parte de la segunda temporada de Wednesday (Merlina) en Netflix, donde interpreta a un asesino en serie. Parte de su participación se mostró en un adelanto de los primeros seis minutos de la nueva temporada, presentado durante el evento TUDUM de Netflix.

En los primeros minutos de la nueva temporada de Wednesday, se puede ver a Haley Joel en su nuevo papel como un misterioso personaje que mantiene a Merlina atrapada en una habitación llena de muñecas, incluida una que se parece a ella. En la escena, Merlina es rescatada por ‘Cosa’ y amenaza a su captor con un cuchillo.