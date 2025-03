Muere Óscar Millán ‘El Niño Mix’, locutor de ‘La KeBuena’: ‘Fue un eterno enamorado de la radio’

Óscar Millán, locutor de La KeBuena, murió a los 52 años. A través de un comunicado, la estación anunció este lunes su fallecimiento: “Todo el equipo lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero ‘El Niño Mix’, quien a lo largo de muchos años nos regaló su alegría a través de la radio”.

Al parecer, la muerte del locutor ocurrió el 2 de marzo, cuando Neza Radio, del cual fue fundador, escribió en Facebook que su equipo lamentaba la partida de su “amigo”, “un eterno enamorado de la radio. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, sabemos cuánto llegaste a amar a esta nuestra Radio Comunitaria... Gracias por contagiarnos tu alegría".

En el perfil del locutor en Facebook, su pareja Mar González también escribió un mensaje de despedida: “Casi 24 años, llenos de alegrías, tristezas, peleas, aventuras, pero nunca te rajaste ante nada, gracias por nuestros cuatro hijos, gracias por toda una vida de enseñanza, te adelantaste muy rápido, ahora me toca caminar sola con nuestros hijos, pero honraremos tu memoria, te extrañaremos mi viejito, cuídanos desde en donde quiera que estés. Te amamos. Y cómo me dijiste hace unas horas nos volveremos a ver”.

Oscar Millán comenzó su carrera en la radio como repartidor de volantes de 'La Ke Buena'. (Foto: Facebook Radio Neza Oficial).

Oscar Millán logró tres décadas de trayectoria en la radio. (Foto: Facebook / Radio Neza Oficial).

¿Quién fue Óscar Millán y qué le pasó?

Óscar Millán Santiago nació el 27 de enero en la Ciudad de México y creció en Ciudad Nezahualcóyotl (Estado de México); trabajó como cerillo en su juventud y en ese entonces escuchaba La Kebuena; entró a la industria de la radio a los 17 años, como promotor de volantes para dicha estación y fue avanzando como jefe de promoción (entregaba los regalos de las dinámicas).

Un año y medio después, dio el salto a los micrófonos cuando se abrió un espacio en un programa del fin de semana, hacía radionovelas y suplía las bromas del ‘Panda Show’. Posteriormente, consiguió su licencia de locución de la SEP.

Óscar Millán comenzó su carrera en la radio en 'La KeBuena'. (Foto: @kebuena).

Fue un famoso conductor de radio que estuvo en la industria por tres décadas, en estaciones como La Z, La Kebuena, Radio Uno, Radiopolis, Radio Fórmula, Radiorama y En Neza Radio 97.3 FM con el programa Pa’La Banda Emprendedora. Trabajó con Gabriel Escamilla y El Panda Zambrano, a quienes consideró mentores.

En el programa Pa' la Banda Emprendedora, Millán se dedicaba a promover la economía y artistas locales.

En 2022, Óscar dio una entrevista a Educación con propósito, donde dijo: “Mi propósito es dejar un legado, que la gente se acuerde de que existió ese ‘Niño Mix’, que para bien o para mal hizo cosas, siempre me he caracterizado por no conformarme, siempre voy a tirarle a lo grande”.

Al momento, no se ha confirmado la causa de su fallecimiento, pero ha trascendido que se debió a complicaciones del cáncer.

Óscar Millán quería dejar un legado. (Foto: Facebook / Radio Neza Oficial).

¿Por qué le decían ‘El Niño Mix’?

Óscar contó en entrevista en Educación con propósito que el apodo se lo puso Paco Morán porque en esa época estaban saliendo yogures para niños (Danonino): “Yo era el más joven, el más chamaco, me decían el ‘Niñoyurt’ y para no meterse en bronca me dijeron el ‘Niño Mix’ y así se quedó‘.