¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno tras crisis? Pati Chapoy comparte detalles

Daniel Bisogno, el presentador de televisión, ha generado preocupación nuevamente, debido a que tuvo que cancelar su regreso a Ventaneando, ya que este lunes presentó una crisis que lo llevó al médico.

La complicación de salud de Daniel Bisogno se presentó a dos meses del trasplante de hígado que recibió el también actor de Lagunilla, mi barrio, obra de teatro en la que comparte escenario con Maribel Guardia.

¿Cómo se encuentra Daniel Bisogno tras la crisis de salud?

En la más reciente emisión de Ventaneando, la periodista de espectáculos, Pati Chapoy hizo un espacio para hablar del estado de salud de Daniel Bisogno, tras la crisis que sufrió el “Muñeco”.

La compañera de Pedro Sola explicó que Daniel Bisogno regresó al hospital tras las complicaciones de salud, debido a que tuvieron que realizarle una serie de estudios; sin embargo, indicó que por ahora todo está en orden.

“Le realizaron varios estudios y su hermana Ivette nos comenta que ya está mejor, (está) estable, regresó a su casa”, dijo Pati Chapoy y agregó que también le realizarían una endoscopía al conductor.

Daniel Bisogno se sigue recuperando del trasplante de hígado que recibió hace dos meses. (Foto: Instagram @bisognodaniel / Cuartoscuro)

MedlinePlus explica que este es un procedimiento médico a través del cual los doctores pueden ver el interior del cuerpo con ayuda de un endoscopio o tubo visor, el cual es un instrumento largo y delgado con una cámara diminuta.

“Afortunadamente, está bien, está tranquilo, en paz, en su casa, recuperándose de todo esto”, agregó la presentadora del programa de televisión, quien anteriormente indicó que Daniel Bisogno volverá a Ventaneando hasta que esté en las condiciones óptimas.

Las nuevas complicaciones de salud que ha presentado el actor impidieron su anhelado regreso al show de espectáculos, debido a que el viernes había anunciado que este lunes aparecería tras meses de ausencia.

¿Cómo fue la crisis que Daniel Bisogno tuvo antes de entrar a ‘Ventaneando’?

Linet Puente, compañera de Bisogno en Ventaneando, también habló sobre la crisis de salud que presentó el “Muñeco” y detalló que esta se originó cuando el famoso llegó al estacionamiento del set de grabación.

“Ya estaba todo previsto para que entrara al aire, llegó al canal pero no se pudo bajar del coche porque tuvo una crisis de salud”, relató la conductora en un encuentro con los medios de comunicación.

A pesar de que Daniel Bisogno aseguró que volvería al programa este lunes, tuvo una ‘crisis de salud’ que le impidió presentarse en el show. (Foto: Especial El Financiero)

Linet compartió que este tipo de complicaciones suelen ocurrirle al presentador, por lo que dijo que no quieren alarmar a los seguidores de Bisogno: “es una crisis y ya, eso es todo. No es que se puso mal, no es que tuvo que salir hospitalizado”.

Daniel Bisogno también tenía la intención de bajarse del auto una vez que pasara la crisis; sin embargo, Pati Chapoy le pidió que descansara: “Regrésate a tu casa o al hospital, prefiero que estés al 100 por ciento a que te vaya a pasar algo más en el foro”, dijo la presentadora, según Linet Puente.

¿Qué enfermedad padece Daniel Bisogno en el hígado?

Alex, el hermano del famoso, también habló sobre la salud de su hermano durante el podcast de Tony Tiburcio, en donde reveló qué enfermedad tiene Daniel Bisogno en el hígado.

“Daniel Bisogno estuvo en clínicas por dos años aproximadamente, fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica, le puede pasar a cualquier persona”, explicó el pasado 4 de noviembre.

Esta enfermedad se presenta cuando se forman cicatrices en el hígado, las cuales hacen más difícil que el órgano cumpla con sus funciones vitales, de acuerdo con Mayo Clinic.

Daniel Bisogno Estos son los síntomas de la cirrosis no alcohólica, enfermedad de Daniel Bisogno. (Foto: Especial El Financiero)

La cirrosis hepática se puede provocar por múltiples factores, no solo por el consumo excesivo de alcohol, ya que también se presenta a causa de la hepatitis, por la enfermedad del hígado graso no alcohólico y trastornos hereditarios, explica el portal especializado en salud.

Daniel Bisogno ha presentado problemas desde 2023 cuando tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a causa de la ruptura de várices esofágicas, posteriormente le retiraron la vesícula y en febrero presentó una infección en los pulmones.

En una entrevista que brindó a Ventaneando, Daniel Bisogno explicó que todos sus problemas habían sido provocados por su enfermedad en el hígado, por lo que finalmente recibió un trasplante en septiembre.