‘Podría ser fatal’: ¿Por qué hospitalizaron a Renata del Castillo? Esto dijo la actriz

Renata del Castillo es una actriz mexicana quien actualmente se encuentra luchando contra el cáncer que tiene en su cuerpo, el cual fue confirmado en 2023 tras recibir un diagnóstico médico, sin embargo, la integrante del elenco de la serie de televisión Control Z fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su salud.

La famosa compartió que debido a efectos secundarios se vio obligada a dejar la quimioterapia y buscar otros tratamientos alternativos para seguir en su lucha contra la enfermedad crónica.

Renata del Castillo participó en la serie 'Control Z' de Netflix. (Foto: Instagram @renidelcastillo)

Hospitalizan a Renata del Castillo: ¿Qué le pasó?

El pasado 1 de noviembre, Renata del Castillo utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores y amigos que tuvo complicaciones derivadas del padecimiento oncológico.

“Vine con el gastroenterólogo a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando porque está muy raro, ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde, lamento decirles esto, en verdad me he sentido muy mal mi gente, vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto”, compartió la actriz de Lo que callamos las mujeres, programa que en el pasado fue conducido por Silvia Pinal.

La integrante del reparto de series de Netflix compartió tres posibles diagnósticos médicos por los cuales debió mantenerse en el hospital, sin embargo, hasta el momento no precisó la información.

“Pueden ser tres cosas: la primera es una reacción de inmunoterapia, la segunda es como traigo mis ganglios muy inflamados, me pueden estar oprimiendo el estómago o tercero, que ese sería fatal por el cáncer, que los intestinos me los esté haciendo como un nudo de globo, eso sería fatal”, compartió Renata del Castillo.

Renata del Castillo tiene cáncer desde principios de 2023. (Foto: Instagram @renidelcastillo)

¿Qué tipo de cáncer tiene Renata del Castillo?

La actriz de telenovelas mexicanas tuvo una entrevista breve con TV Azteca donde actualizó el estado de su infección y reveló que su diagnóstico comenzó con cáncer vesicouterino, pero hizo metástasis y ahora está presente en diferentes órganos de su cuerpo.

“Me hice estudios médicos, cuando voy tenía muy avanzado el cáncer, fase terminal (fase 4) y ahora tengo metástasis (...) tengo varios tumores en diferentes partes del cuerpo”. La integrante del elenco de Como dice el dicho ya no puede caminar a consecuencia de un tumor en la columna y por eso aparece en una silla de ruedas.

“Es una oportunidad, no una sentencia de vida (...) el valor ya está inmerso en la palabra cáncer, hay diagnósticos, pero no pronósticos, solo Dios”, finalizó la entrevista.