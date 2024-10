Kate Cassidy, novia de Liam Payne, reacciona a la muerte del cantante: ‘Te seguiré amando’

A dos días de la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, se siguen acumulando los mensajes de despedida para el cantante, tal como el que publicó esta mañana Niall Horan o el que escribió Kate Cassidy, la novia del famoso.

La influencer, quien pasó unos días en Argentina junto a Liam antes de su fallecimiento, utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje dedicado al músico, quien fue parte del mismo grupo que Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn.

¿Qué dijo la novia de Liam Payne tras la muerte del cantante?

Mediante una historia de Instagram, Kate inició su publicación agradeciendo a todas las personas que se preocuparon por ella y le enviaron mensajes de apoyo, luego de que se dio a conocer lo que sucedió con Liam.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado”, escribió la creadora de contenido. Antes de ese mensaje, Kate no había hecho ninguna publicación al respecto, ya que su último post junto a Liam Payne data del primero de septiembre de este año, fecha en la que ambos acudieron a una boda.

“Me he sentido completamente perdida. Nada de lo ocurrido en los últimos días me ha parecido real”, continuó Casissy en su publicación en donde pidió a todos los fans de One Direction y de Liam Payne privacidad y respeto para atravesar por este difícil momento.

Kate usó sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida dedicado a Liam Payne, tras el fallecimiento del cantante. (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente, la influencer dedicó unas cuantas palabras al cantante de 31 años de edad, a quien le expresó un cariño incondicional que perdurará a pesar del fallecimiento de Payne.

“Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, agregó Kate Cassidy.

Este mensaje se une a muchos otros más que han publicado compañeros y amigos de Liam Payne, tal como el que compartió One Direction en donde los ex integrantes de la banda dijeron estar “devastados por la noticia”.

Louis Tomlinson, Zayn Malik y One Direction dedicaron mensajes a Liam Payne tras su muerte. (Foto: Especial El Financiero)

“Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más para decir, pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano a quien amábamos mucho”, dice el comunicado firmado por Louis, Zayn, Niall y Harry.

¿La novia de Liam Payne estaba con el cantante al momento de su muerte?

Cuatro días antes del fallecimiento de Liam, Kate publicó un video en su cuenta de TikTok, en donde documentó su regreso a Florida, debido a que un viaje que sería de un par de días se había convertido en una estancia de más de dos semanas.

“Estaba lista para irme, honestamente, amo Sudamérica, pero odio quedarme en un solo lugar por demasiado tiempo”, comentó la influencer de 24 años en su video, por lo que no estaba con Liam cuando él cayó desde el tercer piso de un hotel en Argentina.

Tras este clip, ella continuó compartiendo videos de estilo de vida, a lo que ha dedicado sus redes sociales.

Liam Payne y Kate Cassidy estaban juntos desde 2022. (Foto: Instagram @liampaynekateecass)

La historia de amor de Liam Payne y Kate Cassidy se volvió pública luego de que ambos fueron captados en una fiesta de Halloween vestidos como Pamela Anderson y Tommy Lee en 2022.

Más tarde, ambos confirmaron su relación con una publicación en la que aparecen tomando unas vacaciones juntos por Roma, Italia y desde entonces habían estado en una relación e incluso acudieron juntos a diferentes eventos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Liam Payne?

La tarde del 16 de octubre se dio a conocer que el intérprete de “Teardrops” había caído desde el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Hasta este momento se desconoce si se trató de un accidente o si el músico se arrojó al vacío; sin embargo, los resultados de la autopsia encontraron que Liam Payne murió a causa de las heridas provocadas por la caída.

Pues el músico tuvo un “politraumatismo”, así como una “hemorragia interna y externa”, de acuerdo con un informe obtenido por la agencia de noticias EFE. Por ahora, los resultados preliminares que se tienen son únicamente de la autopsia, ya que todavía falta que se realice el examen toxicológico.

Hasta ahora se desconoce si Liam Payne se arrojó o resbaló de manera accidental, por lo que las indagatorias continúan. (Foto: Especial El Financiero/ AFP)

Además de esta información, también se compartió que la habitación en donde se estaba hospedando el músico era un “total desorden”, de acuerdo con las autoridades que ingresaron a hacer las investigaciones.

En el cuarto del intérprete de ‘Story of My Life’, había botellas de alcohol y medicamentos entre ellos Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre, según información de la agencia de noticias EFE.