¿Por qué detuvieron a Flor Amargo en las calles de Madrid? Cantante explica el motivo

Flor Amargo, la cantante mexicana conocida por temas como “Busco a alguien”, denunció que fue detenida en las calles de Madrid, España, luego de que intentó ofrecer un espectáculo en la Plaza Mayor de la capital.

La compositora, quien ha colaborado con artistas como Mon Laferte, compartió todo lo que vivió durante su última noche en Madrid, ya que Flor Amargo aseguró que se siente comprometida a evidenciar lo que ocurre con los artistas callejeros.

¿Qué le pasó a Flor Amargo? Así fue la detención de la cantante

Flor Amargo dijo que acudió a la Plaza Mayor en Madrid a tocar, a pesar de que sus amistades le habían informado que las autoridades del país estaban llevándose a los músicos que tocaban en las calles.

“Me habían escrito otros amigos: ‘Flor, se están llevando a los músicos en Madrid’, yo vi que no se estaban poniendo, pero yo dije: ‘lo tengo que hacer, tengo que vivirlo’”, comentó la artista en sus videos de Instagram.

Flor Amargo relató en redes sociales que la detuvieron, debido a que no contaba con los permisos necesarios para tocar en la calle. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram: @floramargoo)

La compositora, quien cantó junto a Rubén Albarrán en una de las ediciones del festival Vive Latino, compartió que al escuchar su música muchas personas se acercaron, pues la artista se caracteriza por ser muy alegre en sus espectáculos.

Flor Amargo compartió que los policías se acercaron a ella muy molestos, lo que le sorprendió, sin embargo, no sintió el deseo de dejar de interpretar su música: “No sé, no puedo dejar de tocar, es mi vida”, comentó.

¿Por qué detuvieron a Flor Amargo?

La cantante compartió que la policía le pidió sus documentos, debido a que el Ayuntamiento de Madrid indica que las personas que realicen actuaciones musicales con o sin instrumentos deben solicitar una autorización.

En el documento Los criterios para la autorización de las actuaciones de los “Músicos de Calle” en el espacio público del Distrito Centro, se especifican los horarios y lugares en donde está permitido actuar.

Además, indican que los shows de los músicos callejeros no podrán durar más de 1 hora y que el número máximo de personas que puede tener una banda que se presenta en los espacios públicos es de 7.

Flor Amargo aseguró que ella se siente comprometida a luchar para que el arte urbano deje de ser considerado un delito. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram/@floramargoo)

El documento agrega que en caso de incumplir las leyes se impondrá una sanción: “en función de la gravedad de los hechos”, por lo que al no contar con sus papeles, Flor Amargo fue detenida.

“Llegó la policía, primero llegaron súper enojados. Yo no traía mis documentos, obviamente porque vengo trabajando y me dicen: ‘si no nos das tus documentos te vamos a llevar a la comisaría y yo tenía ganas de decirles llévenme’”, dijo la artista.

Flor Amargo fue detenida en Madrid y finalmente le pusieron una multa; sin embargo, ella aseguró que “es lo mejor que le ha pasado”, ya que incluso el policía que le colocó la sanción se disculpó: “Me dijo ‘lo siento porque lo hacías muy bien’”.

La artista aseguró que enmarcaría la multa que recibió en Madrid, debido a que le recuerda cuál es su propósito en la música. (Foto: Facebook/ Flor Amargo)

La cantante indicó que para ella esta situación solo la motiva a actuar para evitar que sigan ocurriendo detenciones de músicos callejeros, pues en ocasiones se les llegan a quitar sus instrumentos.

“Quizá algún día voy a transmitir desde la cárcel por tocar, pero no me quiero detener porque quiero que el arte en la calle no sea un delito, que los músicos puedan seguir tocando”, comentó Flor.

Flor Amargo había tenido problemas en Guanajuato por cantar en la calle

Esta no es la primera ocasión en la que la cantante tiene problemas con la ley, debido a que en 2020 le quitaron sus instrumentos a Flor Amargo por tocar en las calles de Guanajuato.

A través de un video, la exconcursante de La Voz México, compartió el momento en el que los policías de la entidad se llevaron su teclado y sus amplificadores con los que había estado trabajando por más de una década.

Flor Amargo denunció estos hechos e indicó que en muchas ocasiones los artistas deben hacer performances en la calle, debido a la falta de oportunidades por lo que le pareció injusto que le hubieran retirado sus instrumentos.

Con relación a la denuncia difundida en redes sociales por la artista urbana Flor Amargo, precisamos que el resguardo de sus instrumentos musicales se deriva de la falta del permiso para la realización de un evento en la vía pública. El equipo está a disposición de la cantante. — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) January 11, 2020

Luego de que el caso se volvió viral, el Gobierno de Guadalajara emitió un comunicado en el que explicaron que las autoridades tomaron esta decisión debido a que Flor Amargo no tenía los permisos necesarios para tocar en la vía pública.

“El resguardo de sus instrumentos musicales se deriva de la falta del permiso para la realización de un evento en la vía pública. El equipo está a disposición de la cantante”, explicaron las autoridades en redes sociales.