El ‘lado oscuro’ de la música: Conciertos que han terminado en tragedia

No todo en los festivales de música significa alegría y emoción, también puede haber sucesos lamentables. (Especial)

Lamentablemente, este viernes al menos ocho personas fallecieron y decenas más resultaron heridas en lo que las autoridades describieron como una ‘avalancha humana’ durante la actuación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld, en Houston.

Dicho incidente sería el motivo por el cual las actuaciones programadas para este sábado serían canceladas. ¿Qué sucedió? La multitud empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario, lo que provocó cierto pánico y comenzó a causar heridos. La gente empezó a caer, a quedar inconsciente, y eso generó pánico adicional”, relató Samuel Peña, jefe de bomberos de Houston.

Este incidente, tristemente, no es el primero que sucede en un concierto o festival de música a los que acuden miles de personas. Avalanchas humanas, peleas, incendios y hasta bombas son algo de lo que ha provocado muertes y heridos en lo que debería significar un lugar donde los fanáticos de la música se reúnen a disfrutar.

Te contamos aquí sobre cinco conciertos que han terminado en tragedia y puesto en jaque a los artistas arriba del escenario:

The Who - 1979

Están a punto de cumplirse 42 años del incidente en el Riverfront Coliseum (ahora conocido como Heritage Bank Center) frente al río de Cincinnati, en Ohio. El saldo aquel 3 de diciembre de 1979 fue de 11 personas fallecidas y alrededor de una veintena resultaron heridas cuando miles de fanáticos intentaron ingresar al recinto tras escuchar a The Who haciendo prueba de sonido.

Como únicamente había dos puertas disponibles, los asistentes se abalanzaron para entrar, lo que provocó aplastamientos, asfixias, crisis nerviosa y sí, también fallecidos. La banda no se enteró del incidente hasta finalizado el evento, por lo que llevaron a cabo su concierto como lo tenían planeado.

Great White - 2003

La banda de hard rock que fue sumamente popular en la década de los ochenta y comienzos de los noventa iban a llevar a cabo un concierto en el club nocturno The Station en Rhode Island el 20 de febrero de 2003.

Todo marchaba su curso normalmente hasta que un mal cálculo causó un accidente sumamente mortal. Algo que caracterizaba a la banda era el uso de bengalas para ‘animar’ sus presentaciones; esa ocasión no fue la excepción y durante la primera canción saltaban chispas por el lugar.

Sin embargo, hubo un mal cálculo y la constante exposición de bengalas en el recinto provocaría un incendio que cobraría alrededor de cien vidas, incluido al guitarrista de la banda, Ty Longley. Además, hubo 230 heridos y muchos cuadros de crisis nerviosa durante el incidente.

Ariana Grande - 2017

Como parte de su gira ‘Dangerous Woman Tour’, Ariana Grande tuvo una presentación en el Manchester Arena, en la ciudad de Mánchester, Reino Unido el 22 de mayo de 2017. Este incidente sucedió al final de su presentación, cuando en lo que aparentemente fue un ataque terrorista, fue detonada una bomba.

Esto terminaría con la vida de 22 personas, y 139 más resultaron heridas. El Estado Islámico de Irak y el Levante se atribuyó el atentado, que además fue considerado como suicida.

Tras este suceso, Ariana Grande anunció la suspensión de su gira entre el 25 de mayo al 5 de junio y esta fue reanudada el 7 de junio. Además, Grande realizó un concierto benéfico, en donde todo lo recaudado iba a ser destinado para ayudar a las familias de las víctimas del atentado.

Guns N’ Roses y Metallica - 1992

El 8 de agosto de 1992 se llevó a cabo un concierto en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá, donde dos de las bandas más populares en ese momento tocarían en el mismo evento.

Afortunadamente, en este incidente no hubo víctimas mortales, pero sí ocurrió un accidente de gran magnitud que estuvo a punto de cobrar la vida del cantante de Metallica, James Hetfield. Sucedió algo similar al incendio de Grat White: hubo problemas con la pirotecnia del escenario.

Lamentablemente, una bola de fuego alcanzó a Hetfield, provocándole quemaduras de segundo grado en la cara y las manos. Inmediatamente fue llevado al hospital. Pero ahí no quedó lo suciedido aquel 8 de agosto. Axel Rose, vocalista de Guns N’ Roses no quiso salir al escenario porque no le gustó uno de lso monitores.

Esta situación provocó la ira de los asistentes, que comenzaron a destrozar el estadio, voltearon patrullas, se enfrentaron a la policía y quemaron todo cuanto encontraron a su paso. Se convirtió en todo un caos el asunto.

Callejeros - 2004

Las bandas latinoamericanas también han sufrido percances en sus eventos, y prueba de ello es lo sucedido con la banda de rock argentina, Callejeros en plena víspera de año nuevo, el 30 de diciembre de 2004 en el República Cromañón en Buenos Aires, Argentina.

La denominada ‘Tragedia de Cromañón’ fue provocada, una vez mas, por una bengala que inició un incendio. El saldo fue de 194 muertos y al menos 1432 heridos. De hecho, este evento fue considerado la peor tragedia mundial en la historia de la música de rock, y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina.