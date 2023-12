Banda Tierra Sagrada revela cuánto dinero pide el crimen organizado por ‘derecho de piso’

Arturo Valdez, integrante de Banda Tierra Sagrada, reveló que en ciertas plazas del país deben hacer un pago al crimen organizado por “derecho de piso” para presentarse en vivo, razón por la que recientemente denunciaron en redes sociales el secuestro de su chofer, quien estaba dormido mientras ellos ofrecían un concierto.

Los hechos sucedieron el pasado 1 de diciembre, en la comunidad de Hueyapan, en Puebla. Antes de ser liberado, fue golpeado y obligado a grabar un video en lo que Valdez calificó como “otro atentado”, pues en octubre de 2022 su autobús fue balaceado cuando regresaban en la carretera de Tlaxiaco, Oaxaca.

“Y todo por la cuestión de pagar la cuota, por pagar el derecho de poder trabajar”, expresó al programa De primera Mano al asegurar que la situación ya se salió de las manos debido a que no le dan paso a las negociaciones.

“Antes negociaba para poder pagar y poder trabajar y ahorita ya piden demasiado dinero y no nada más es uno, son hasta tres”, señaló sobre quienes los han amenazado de muerte. “La vida está por delante de todo”, añadió.

Banda Tierra Sagrada denunció el 'atentado' a su chofer. (Foto: Instagram @bandatierrasagrada)

¿Cuánto dinero le piden a Banda Tierra Sagrada?

La agrupación originaria de Sinaloa tomó como medida cancelar sus shows en plazas de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, zona que representa al 85% por ciento de su público, lo que perjudicará sus ingresos.

“En esa zona le trabajamos al gobierno porque prácticamente son puros teatros del pueblo”, dijo. Si no se garantiza su seguridad, no volverán, lo que le genera impotencia pese a saber que no son a los únicos que le piden montos económicos. “Tenemos que poner un hasta aquí a la delincuencia”.

Hasta hace poco les daban entre 40 y 50 mil pesos por evento, por lo que si tocaban 3 días tenían que desembolsar 150 mil pesos, “pero esta vez querían 600 mil pesos más por el hecho de que teníamos 30 fechas que según les debíamos”.

Los integrantes de Banda Tierra Sagrada decidieron dejar de presentarse en algunas plazas. (Foto: Instagram @bandatierrasagrada)

¿Por qué Banda Tierra Sagrada no quiere denunciar al crimen organizado?

De acuerdo con Valdez, la “opción de hacer una denuncia y todo ese tipo de cosas no es lo más viable” porque “ya sé cómo va a pasar y temo mucho más en hacerlo que en acercarme a los delincuentes y arreglarme en buenos términos”.

Aunque aseguró que él no los conoce en persona, los operadores de la agrupación les han dicho que “hay veces que llegan hasta acompañados, creo que hasta de seguridad pública”.

Asimismo, se cuestiona qué podrá hacer el gobierno para parar la situación, aunque relató que cuando les dispararon llamó a la Guardia Nacional “para decirles qué estaba pasando: dije ‘ahorita van a llegar como en Estados Unidos a los 10 minutos porque ¿cómo van a balacear a una agrupación?’. Pero no, me dijeron que no había efectivos en esa área”.