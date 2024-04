‘Fui increíblemente irresponsable’: Drake Bell habla sobre la sentencia por delitos contra una menor

La serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV reveló situaciones de violencia laboral y abuso que vivieron tanto actores como personal de Nickelodeon durante la producción de sus series más exitosas y la figura principal de estas denuncias públicas es Drake Bell. Sin embargo, el cantante también ha recibido señalamientos por el delito que lo llevó a cumplir una sentencia en Estados Unidos.

Tras el lanzamiento de la serie, Bell dio algunas entrevistas y además de profundizar en los hechos de abuso que marcaron su adolescencia, habló sobre el proceso legal que enfrentó tras ser denunciado por mantener conversaciones de índole sexual con una menor de edad.

En 'Quiet on set', Drake Bell relató los abusos que vivió por parte de un empleado de Nickelodeon cuando tenía 15 años. (Foto: captura de pantalla de X / @InvestigationDiscovery).

¿De qué acusaron a Drake Bell en Estados Unidos?

En 2021, Drake Bell se declaró culpable de los cargos conducentes por “poner en riesgo a una persona menor de edad” y por un delito menor de difundir material perjudicial a menores, relacionado con el intercambio de mensajes de texto. El juez de un tribunal de Cleveland le otorgó una pena de dos años en libertad condicional, además de 200 horas de servicio comunitario.

La denuncia fue interpuesta por una chica a la que conoció en línea cuando ella tenía 12 años y, según sus declaraciones, los mensajes se volvieron “descaradamente sexuales” al cumplir 15. En sus acusaciones lo llamó “pedófilo” y “cobarde”, además aseguró que terminó envuelta en esta situación porque “era una de sus principales admiradoras”.

¿Qué dijo Drake Bell sobre el delito por el que se declaró culpable?

Esta semana, en una entrevista para el pódcast Not Skinny But Not Fat, Drake habló al respecto: “Respondí a algunos mensajes directos y fui increíblemente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido y descubrí que estaba hablando con alguien con quien no debería haber estado hablando”.

Bell asegura que cuando supo la edad de la chica cortó la comunicación e “hizo todo lo que podía para mantener la distancia”. Sin embargo, de acuerdo con sus palabras, la chica se molestó por el fin de este vínculo y buscó mantener la cercanía asistiendo a conciertos.

Drake Bell se declaró culpable por mantener conversaciones con una menor de edad, pero negó haber participado en otras conductas inapropiadas. (Foto: Instagram / @drakebell)

Sobre las acusaciones de hechos sexuales que habrían sucedido en un concierto y el envío de imágenes inapropiadas, dijo que en el proceso legal se demostró que eran falsas: “A lo largo de la investigación hubo testigos que estuvieron allí todo el tiempo que lo refutaron, personas que ni siquiera estaban relacionadas conmigo, que eran amigos de ella y de su familia”.

El actor fue investigado durante 18 meses y aunque en un principio se declaró inocente, terminó por reconocer su responsabilidad en el intercambio de mensajes antes de conocer la edad de la chica, pero no así en la participación en supuestos actos sexuales.

Drake dijo que aceptó culpabilidad “porque estaba financieramente devastado, acababa de tener un hijo y no quería hacer pasar a mi familia por todo esto”.