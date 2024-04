Blink-182 cancela concierto en CDMX: ¿Qué tiene Mark Hoppus, guitarrista de la banda?

Las ilusiones de muchos adolescentes ‘dosmileros’, que escuchaban siempre a Blink-182, se acaban de derrumbar gracias a un anuncio: Cancelaron su concierto en el Palacio de los Deportes, por lo que todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlos en el festival Tecate Pa’l Norte o su primera fecha en CDMX, no podrán hacerlo.

Anunciaron la tarde de este miércoles que uno de sus conciertos programados para el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México fue cancelado por problemas de salud de un integrante.

Blink-182 en CDMX: ¿Quién de la banda está enfermo?

Se trata de Mark Hoppus, el guitarrista de la banda que desde el primer concierto que dieron este 2 de abril mostró algunas molestias sobre el escenario.

Mark Hoppus está enfermo, por lo que Blink-182 canceló su concierto en el Palacio de los Deportes. (Instagram: @markhoppus)

Él mismo fue quien habló un poco al respecto durante el show de este martes, donde aseguró que el médico le dijo que su estado de salud no le permitiría presentarse ni siquiera ayer, algo que él decidió ignorar para estar con sus fans mexicanos.

“Lo siento mucho, estoy demasiado enfermo. El doctor me dijo que se suponía que ni siquiera debería estar aquí esta noche, pero no los visitaría en vano, aunque sepa que estoy enfermo hasta la chingada siento que estoy muriendo aquí arriba. Estoy feliz de estar muriendo aquí con ustedes”, dijo el músico.

¿Qué le pasó a Mark Hoppus? Por esto cancelaron concierto de Blink-182

Mark Hoppus suele interactuar con sus seguidores a través de su canal de Discord, llamado ‘hi my name is mark’, en donde compartió con aquellos que pertenecen a su comunidad que está severamente enfermo de las vías respiratorias.

Los posteos, rescatados por cuentas de fans de Blink-182, detallan que el guitarrista contrajo una bronquitis y fuerte infección en su garganta.

“Estoy muy enfermo. Tengo una Infección grave de la garganta y bronquitis. El doctor dijo que mis vías respiratorias estaban extremadamente restringidas”, escribió en un primer mensaje, asegurando que el único problema con su salud está en la garganta, pues anímicamente se encuentra bien.

“Mi garganta la siento quemada cada vez que trago o hablo. Ayer estaba tosiendo (demasiado fuerte). Todo está en mi garganta y en las vías respiratorias superiores.

Mark Hoppus está enfermo: ¿Cuál es el tratamiento que lleva?

De acuerdo con el compañero de Travis Barker, actualmente ya se encuentra en tratamiento. Según detalla, está tomando una gran cantidad de medicamentos.

“Estoy tomando tantas medicinas y pastillas e inhaladores; tengo un nebulizador, aerosoles para la nariz y vitaminas que es una locura”, explicó a su comunidad. En líneas posteriores, fue más específico con lo que estaba siendo medicado contra alergias, por lo que toma: