Mariana Robles revela detalles del accidente por el que murió Nicandro Díaz: ‘Mi amor, aquí estoy’

La muerte del productor Nicandro Díaz ocurrida el 18 de marzo fue motivo de diversas especulaciones en torno al accidente que sufrió acompañado de su novia, la locutora Mariana Robles, quien recientemente dio más detalles sobre lo ocurrido durante su viaje a Cozumel.

Mariana Robles, quien sostenía una relación sentimental con el productor de la telenovela Destilando Amor, llegó hace unos días a la Ciudad de México, visiblemente afectada por lo ocurrido. Y aunque en ese momento no dio detalles, recientemente habló del accidente.

Mariana Robles: ¿Cómo fue el accidente donde murió Nicandro Díaz? Esto sabemos

Las primeras versiones que circularon sobre la muerte de Nicandro Díaz fueron que estaba de vacaciones con sus hijos y el accidente lo sufrió mientras montaba una moto acuática, aunque después se aclaró que el vehículo no era de agua, sino de tierra.

Posteriormente se dijo que derrapó en la moto con su novia gracias a que se les atravesó un animal no identificado.

Ahora, la también actriz de doblaje aclaró que el incidente ocurrió después de que ellos regresaron de comer en una moto que habían rentado para viajar por la isla de Cozumel, misma en donde estaban de vacaciones.

Nicandro Díaz y su novia Mariana Robles iban a bordo de una moto cuando sufrieron un accidente en el que el productor falleció. (Instagram @marianarvoz / Cuartoscuro)

“Hay declaraciones que algo de un animal (…) si una moto de agua, pues no, ni siquiera nos metimos al mar, fuimos a comer regresamos, yo venía con él abrazada, obviamente es un hombre mucho más corpulento que yo; yo iba abrazada e iba recostada en su espalda”, mencionó en primera instancia a Ventaneando.

Aunque no dio detalles ya que asegura no los recuerda, después de que derraparon de la moto habría intentado pedir ayuda. Al recordar esta situación, Mariana empieza a llorar.

“La segunda imagen que tengo es yo parada a su lado (Robles no puede contener el llanto durante la entrevista). De pronto tengo imágenes en la ambulancia y pierdo el conocimiento”, mencionó.

Mariana Robles recibió ayuda tras accidente con Nicandro Díaz

Mientras la pareja del productor gritaba por ayuda, algunas personas se acercaron a auxiliarla, aunque no recuerda mucho hasta llegar la ambulancia.

“Ni siquiera sé en el momento que me paré, evidentemente me caí, pero mi primera imagen es estar parada al lado de él, gritando por ayuda y un poco de gente alrededor; yo gritándole: ‘Mi amor, mi amor, aquí estoy, contéstame’, y de ahí ya no recuerdo nada hasta estar en la ambulancia (…) le cortaron el short, de pronto vi como sangre, pero no te puedo decir si era de otra parte o de la pierna”, agregó.

Nicandro Díaz falleció tras un accidente en moto a los 60 años. (Foto: Instagram @nicandrodiazof)

Accidente de Nicandro Díaz: Novia del productor dijo que fue difícil conseguir sangre para él

De acuerdo con las declaraciones que hizo la locutora a Ventaneando, cuando llegaron a la clínica donde se le atendió la productor, le dijeron que era necesario operarlo, pero para eso debían conseguir donadores de sangre.

“Desgraciadamente en Cozumel no tenían sangre, y (Nicandro) tenía un tipo de sangre muy especial, entonces fue complicado conseguirla. Solo se pudo una bolsa”, aseguro.

¿Por qué Mariana Robles no fue al funeral de Nicandro Díaz? Esto dijo

El funeral del productor Nicandro Díaz se realizó de cuerpo presente el pasado 21 de marzo, mismo al que acudieron familiares y amigos cercanos al productor, como Eduardo Yáñez.

La ausente fue precisamente Robles, quien dijo haber recibido un mensaje de la familia de Díaz González, pues le pidieron que no se presentara al último adiós que le dieron al productor de ¡Vivan los niños!

“Me mandó un mensaje (su hija) que preferían que no me presentara. Yo respeto, soy una mujer muy respetuosa, no quiero ocasionar problemas”, aseguró.

De igual forma, negó las especulaciones sobre la relación que sostenía con Nicandro Díaz en las que aseguran que ella está relacionada con el divorcio de la madre de sus hijos.

“Ya teníamos un tiempo juntos y pues era una relación de pareja… ¿Qué te digo? Compartimos todo. Nunca fue una relación en secreto, o sea no teníamos nada que esconder. Él ya estaba separado, el divorcio ya estaba en proceso, ya cada quien había tomado su rumbo, tenían que saber de nuestra relación, una relación normal”, explicó.