¿Qué pasó con Gina Montes, bailarina de ‘La carabina de Ambrosio’?

La famosa vedette Gina Montes marcaba con su baile el inicio y el final del programa La carabina de Ambrosio, una serie de televisión mexicana que se emitió de 1978 a 1987.

¿Cuándo murió Gina Montes?

Este lunes 5 de febrero se reportó el fallecimiento de la bailarina debido a que la periodista María Luisa Valdés escribió en X (antes Twitter): “Gina Montes, vedette, falleció el 27 de enero en Nueva York a los 71 años, de cáncer. Descanse en paz”. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado.

Gina Montes apareció en la intro de 'La carabina de Ambrosio'. (Foto: La Carabina de Ambrosio)

¿Quién es Gina Montes, bailarina de la canción de ‘La carabina de ‘Ambrosio’?

Regina Inés Barbosa Govea, originaria de Brasil, nació un ambiente artístico, hija del baterista Milsiño Govea Pereyra y su mamá era actriz; desde los siete años ella comenzó a trabajar en los escenarios y ya tenía fama en Brasil, antes de llegar a México, al lado de sus hermanas.

Ella convirtió en una de las vedettes más famosas de México durante la década de los 70, bajo el nombre artístico de Gina Montes.

Gina aparecía bailando en el inicio y el final de La carabina de Ambrosio, programa creado por César Costa, donde salía Xavier López ‘Chabelo’ y Moisés Suárez.

Gina también era la asistente del personaje de Roberto Ramírez Garza, quien interpretaba a Beto el Boticario y decía “Thank you, denank you, ah, ah ah”.

“Yo me preparaba tanto en la semana solo para decir eso, yo quería brillar, no importaba que fuera un segundo, quería me vieran”, dijo ella en 2016, en el canal de YouTube de Melissa Saucedo González.

¿Qué fue de Gina Montes, de ‘La carabina de Ambrosio’?

Gina se enamoró del músico Carlos Macías y se embarazó. En una ocasión, durante un viaje a Nueva York, ciudad a la que viajaba constantemente desde México, el médico le advirtió que no podía seguir trasladándose de ese modo y decidió dejar su carrera, que era todo para ella.

Así que durante su embarazo Gina ya no pudo viajar a México para renovar su permiso de trabajo cada seis meses y lo perdió, por lo que se quedó en Nueva York, donde no era conocida como artista, según mencionó en el canal de Melissa Saucedo González. En 1987 nació su hija Judith Teresa Macías.

Cuando su hija tenía dos años, la artista tuvo un accidente automovilístico que cambió su vida: ya no pudo volver a ser bailarina debido a la gravedad de las lesiones, incluso perdió el pie y aunque pudieron colocárselo de nuevo en una cirugía, ella estuvo en silla de ruedas de dos a tres años.

En 2016, Hoy entrevistó a Gina Montes en Nueva York, donde ella aclaró varios rumores sobre ella, por ejemplo, dijo que nunca fue secuestrada y habló de su ausencia de más de tres décadas del medio artístico fue para dedicarse a ser mamá.

“Fueron varias cosas que pasaron, pero especialmente la alegría de ser madre, por circunstancias tuve que quedarme en Nueva York... elegí a mi hija”, explicó la vedette.

En Estados Unidos, Gina fue trabajadora doméstica, bordadora, chofer, cocinera, “hice de todo honestamente, me siento muy orgullosa de eso”. En ese entonces dijo que ya no trabajaba.