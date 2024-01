Actrices mexicanas que se ‘salvaron’ del terremoto en Japón

Este 1 de enero de 2024 un terremoto de 7.6 grados Richter azotó Japón y dejó enormes daños en la prefectura de Ishikawa, además de varias personas muertas tras ser sepultadas bajo los escombros, por lo que también se activaron las alertas de tsunami.

Aunque se produjo en la península de Noto, fue especialmente destructivo en la localidad de Wajima y se sintió incluso a 500 kilómetros, en Tokyo.

El país asiático fue el destino de algunas famosas mexicanas que viajaron con sus familiares o parejas en diciembre de 2023, pero afortunadamente para ellas se salvaron de ser testigos de la devastación que dejó.

Galilea Montijo salió de Japón antes del terremoto. (Foto: Instagram @galileamontijo)

Galilea Montijo

La conductora Galilea Montijo fue de vacaciones junto a su pareja Isaac Moreno. En sus redes sociales le agradeció a sus seguidores por preguntar y preocuparse por su estado de salud después del desastre natural.

“Gracias a Dios salí de Japón 2 días antes del terremoto”, aseguró al ser cuestionada luego de presumir las instantáneas que se tomó en lugares turísticos como Kyoto, Tokyo, el Santuario Meiji o Shinjuku. “Muy triste al ver las imágenes de ese país tan bello en todos los sentidos”, añadió tras la experiencia de conocer su cultura y tradiciones.

Sandra Echeverría no sintió el temblor en Japón. (Foto: Instagram @sandraecheverriaoficial)

Sandra Echeverría

La actriz Sandra Echeverría también se reportó en Instagram, pues ella se encontraba en el país al momento del sismo junto a su hijo con Leonardo de Lozanne, aunque no lo vivió de primera mano.

“Estamos perfectos. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Estamos lejos del epicentro y lejos de la zona de evacuación. Por lo tanto, ni lo sentimos”, escribió.

Erika Buenfil confirmó que se encuentra bien tras el sismo en Japón. (Foto: X @ebuenfil)

Erika Buenfil

La ‘Reina de Tik Tok’, Erika Buenfil, cumplió el sueño de conocer Japón junto a su hijo con Ernesto Zedillo Jr., Nicolás Buenfil. En Twitter, la intérprete agregó: “Estoy bien gracias a Dios. Gracias por la preocupación. En Tokio todo bien.”

Posteriormente, el joven de 18 años también dedicó unas palabras, en donde confirmó que no estaban en el área en ese momento. “Aquí ando chavalines, todo bien. Yo no estaba en esa ciudad por suerte, pero sí vi que tembló horrible (….) Aquí no tembló nada”.