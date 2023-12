¿Qué le pasó a la actriz Ana Ofelia Murguía, voz de ‘Mamá Coco’ que murió a días de haber cumplido 90?

La actriz mexicana Ana Ofelia Murguía murió a los 90 años este 31 de diciembre y deja un legado para recordar: más de 70 obras de teatro y 90 películas que conforman una trayectoria incansable de siete décadas, la cual en 2011 la hizo ganar el Ariel de Oro por su carrera.

“Esta carrera ha sido mi vida, la pasión de mi vida, me ha encantado, soy feliz. Me siento una mujer muy afortunada porque nunca he padecido realmente como tantísima gente sufre. No me parece una carrera difícil, no es que no lo sea; creo que cualquier trabajo requiere de mucha atención y uno necesita hacerlo lo mejor que pueda”, comentó en abril de 2023 la actriz que dio voz a ‘Mamá Coco’.

Ana Ofelia acababa de cumplir 90 años el pasado 8 de diciembre, incluso la Compañía Nacional de Teatro le dedicó un mensaje de felicitación en Instagram.

Ana Ofelia Murguía acababa de cumplir 90 años.

¿De qué murió la actriz Ana Ofelia Murguía?

Al momento no se han revelado las causas del fallecimiento de Ana Ofelia Murguía, quien era muy reservada sobre su salud.

De lo poco que se sabe es que en diciembre de 2020 ella estuvo internada en el Hospital Santa Coleta de la Ciudad de México, incluso el actor Alberto Estrella solicitó donadores en ese entonces: “Se necesitan urgentemente tres (3) donadores de sangre A+ u O+. Paciente: Ana Ofelia Murguía y Díaz”.

La intérprete logró recuperarse, aunque no explicó las causas de su estancia en el hospital; sin embargo, llevaba un par de años alejada de las pantallas y la vida pública, tampoco tenía redes sociales.

Entre sus últimos créditos están participaciones en un capítulo de José José, el príncipe de la canción (2018), donde actuó como la abuela Carmelita; y en Coco (2017), donde fue la voz de otra abuelita.

Ana Ofelia Murguía fue reconocida con varos premios Ariel. (Foto: Cuartoscuro)

El 26 de abril de este año, Ana Ofelia Murguía subió al escenario del Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo para recibir la Medalla Cátedra Ingmar Bergman.

Esa fue una de sus últimas apariciones públicas de la actriz, luego de escuchar conmovida los homenajes a su trayectoria, se puso de pie con un bastón y una blusa floreada para agradecer a su público:

“Muchas gracias, estoy exhausta de tanto apapacho. Es muy lindo, pero estoy exhausta porque ha sido demasiado, ha sido un baño de ego que verdaderamente ya me siento como guajolote”, bromeó la intérprete.

Ana Ofelia Murguía actuó en cintas como 'El Apando', 'Naufragio' o 'Cadena perpetua', que le mereció un Premio Ariel. (Foto: X / @imcine).

Asimismo, ella mencionó que el objetivo nunca fueron sus reconocimientos: “La actuación ha sido la pasión de mi vida, nunca he trabajado para recoger un premio. Siempre he amado esta carrera, la cual encontré de pura chiripa. Soy feliz. Me siento una mujer muy afortunada”.

Ana Ofelia también agregó un consejo para los más jóvenes: “Mi vida ha sido muy buena, con sus altas y sus bajas, a los muchachos jóvenes que se desaniman les digo que yo he pasado por eso de ‘¿de qué ha servido?’, y no hay respuesta... Solo por pasión aguanta una, tener por qué vivir”.

¿Quién fue Ana Ofelia Murguía?

La actriz tuvo una carrera de más de 40 años, en los cuales obtuvo tres veces el Premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina por las películas Cadena perpetua (1979), Los motivos de Luz (1986) y La reina de la noche (1996), mientras que en 2011 fue galardonada con el Ariel de oro por su carrera.

También fue acreedora de reconocimientos como el premio Mayahuel de plata, por su trayectoria en el Festival de Cine de Guadalajara, así como la medalla Mi vida en el teatro, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y la Medalla Cátedra Ingmar Bergman, que recibió este 2023.

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Inbal, colaboró en más de 70 obras de teatro y más de 90 películas.

Recientemente, le dio voz al personaje de Mamá Coco en la película animada de Disney Pixar ‘Coco’.

Con información de EFE.