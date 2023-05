Condenan a rapero Fetty Wap a 6 años de prisión en EU por tráfico de drogas

El rapero estadounidense Fetty Wap fue condenado a 6 años de cárcel -un año más del mínimo establecido- luego de declararse culpable en agosto pasado por el delito de tráfico de drogas al aceptar que conspiró para distribuir y poseer sustancias controladas.

En la audiencia de la jueza Joanna Seybert en el Tribunal de Central Islip, en Nueva York, se aseguró que pertenecía a una organización que distribuyó más de 100 kilos de cocaína, heroína, fentanilo y crack entre junio de 2019 y junio de 2020 en Long Island, por lo que también se le dieron 5 años de libertad condicional.

Se detalló que su operativo era comprar drogas en la costa oeste y enviarlas por el servicio de correos y a través de conductores de vehículos con compartimentos ocultos. Willie Maxwell, su verdadero nombre, fue arrestado en octubre de 2021 entre los 6 acusados.

Fetty Wap se disculpa por vender drogas

El cantante de ‘Trap Queen’, de 31 años, dio un discurso luego de que sus abogados aseguraron que decidió inmiscuirse para sacar adelante a su familia tras la pandemia por COVID-19.

“Solo quise ayudar a mi familia. Nunca me pregunté si era la forma correcta”, reportó The New York Times. Los fiscales argumentaron que utilizó su fama e influencia en jóvenes que lo admiran.

El rapero estuvo bajo custodia en espera de su sentencia desde que se revocó su fianza luego de una llamada de FaceTime en donde mostró un arma y amenazó a alguien de muerte.

Michael Driscoll, subdirector a cargo en el FBI, habló del proceso en un comunicado vía People: “El hecho de que arrestáramos a un artista de rap que encabezó las listas de éxitos y a un oficial penitenciario como parte de la conspiración ilustra cuán vil se ha vuelto el tráfico de drogas”.