Muere rapero MoneySign Suede a los 22 años tras ser apuñalado en una cárcel de EU

El rapero mexicanoestadounidense MoneySign Suede murió a los 22 años luego de ser apuñalado este martes dentro de una prisión en California, Estados Unidos, por lo que el incidente ya está siendo investigado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Monterey.

Su hallazgo fue alrededor de las 10 de la noche luego de que oficiales del centro penitenciario hicieran sus rondas de vigilancia y no vieran al músico al interior de su celda. En un comunicado, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación (CDCR) aseguró que lo encontraron inconsciente “con lesiones consistentes con un homicidio”.

Su abogado, Nicholas Rosenberg, reveló que antes de su deceso ya había sido atacado a principios de semana. Según Los Angeles Times, fue informado sobre la causa tras un “apuñalamiento en el cuello” cuando se encontraba en la ducha. “La gente está muy sorprendida. Era un tipo muy popular, de muy buenos modales. La gente lo amaba”, añadió.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un centro médico, pero fue declarado muerto. En las redes sociales de MoneySign Suede sus allegados agradecieron los mensajes y condolencias. “Nuestra familia no ha puesto gofundme, no caigan en ninguna estafa, gracias”, advirtieron sobre una supuesta recaudación de fondos.

Los allegados a MoneySign Suede agradecieron las condolencias tras su muerte. (Foto: Instagram @moneysignsuede)

¿Por qué MoneySign Suede estaba en la cárcel?

El músico de origen latino, cuyo nombre real era Jaime Brugada Valdez, fue sentenciado en de diciembre de 2022 por posesión de armas de fuego en el condado de Riverside.

El juez le ordenó al intérprete de ‘Red on my mind’ y ‘Back to the Bag’ cumplir una pena de 32 meses -2 años y 8 meses-, aunque se encontraba pendiente un nuevo veredicto (de un delito similar en Los Ángeles) luego de declararse culpable, por lo que esperaba que se ampliara su estadía en la cárcel por aproximadamente 2 años más.