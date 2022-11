Muere Christine McVie, de Fleetwood Mac, a los 79 años: ‘No hay palabras para describir nuestra tristeza’

“No hay palabras para describir nuestra tristeza”, afirmó la banda Fleetwood Mac en sus redes sociales después de que este 30 de noviembre se confirmó el fallecimiento de una de sus integrantes, la cantautora Christine McVie, a los 79 años.

A través de un comunicado publicado en el Facebook, la familia de la artista británica informó “con gran pesar” que murió tranquilamente en el hospital esta mañana, “tras una corta enfermedad”:

“Estaba en compañía de su familia. Les pedimos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan doloroso, y nos gustaría que todos tuvieran a Christine en sus corazones y recordaran la vida de un ser humano increíble, y un músico venerado que fue amado universalmente”.

Christine se retiró en 1998 de la banda y se reunió de nuevo en 2014. Fleetwood Mac expresó en Twitter:

“No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Era realmente única, especial y con un talento desbordante. Era la mejor música que cualquiera podría tener en su vida. Somos muy afortunados de tenerla en la vida. Somos muy afortunados de tener una vida con ella. Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. La echaremos mucho de menos”.

¿Quién fue Christine McVie?

Anne Christine Perfect nació en Reino Unido el 12 de julio de 1943, aunque cambió su apellido al casarse con el bajista John McVie, quien se unió a Fleetwood Mac después de haber pasado por John Mayall and the Bluesbreakers.

Christine McVie fue la vocalista y teclista en la banda de rock Fleetwood Mac, de la cual fue una presencia constante de la agrupación en la que también destacan Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.

Sus años de mayor fama fueron de 1975-80, cuando la banda vendió decenas de millones de álbumes y era una fuente de fascinación para los fans al transformar sus batallas personales en canciones melódicas y pegajosas.

La ruptura de McVie con el bajista John McVie fue célebremente documentada en su álbum Rumours de 1977, uno de los más populares de todos los tiempos.

Fleetwood Mac, cofundada por el baterista Mick Fleetwood en 1967, fue incorporada al salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Entre los múltiples éxitos del grupo destacan Dreams, Go Your Own Way y Little Lies.

Con información de AP.