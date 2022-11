Muere el hombre que vivió 18 años en un aeropuerto e inspiró la cinta ‘La Terminal’, de Tom Hanks

Mehran Karimi Nasseri, el hombre que vivió durante 18 años en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle y cuya historia inspiró la película La Terminal (2004), falleció este sábado, según informan medios locales.

Karimi Nasseri, refugiado político iraní, murió en una de las terminales del mayor aeropuerto de la capital francesa, al que había retornado aparentemente desde hacía varias semanas.

De acuerdo con The New York Post, un funcionario del aeropuerto informó que tuvo un ataque al corazón en la Terminal 2F alrededor del mediodía; aunque la policía y un equipo médico lo trataron de salvar, perdió la vida.

Su epopeya inspiró dos películas, la francesa Tombés du ciel (1994), protagonizada por el gran Jean Rochefort, y La Terminal (2004), que al ser dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, dio repercusión mundial a su caso.

Mehran también inspiró otros proyectos como Waiting for Godot at de Gaulle (2000), un documental dirigido por Alexis Kouros que retrata los 18 años del iraní dentro del aeropuerto parisino.

¿Quién fue Mehran Karimi Nasseri?

Nasseri nació en 1945 en una población de Irán llamada Masjed Soleiman, la cual estaba bajo jurisdicción británica. Su madre era de Gran Bretaña, su padre era de Irán.

Según The New York Post, Mehran Karimi Nasseri salió de Irán para estudiar en Inglaterra en 1974, pero según contó, al regresar fue encarcelado por protestar contra el sha y expulsado sin pasaporte.

Su historia en el aeropuerto de Charles de Gaulle comenzó cuando se encontraba viajando hacia Reino Unido a través de Bélgica y Francia, pero al no tener documentos quedó en un limbo legal, aunque aparentemente luego decidió quedarse.

De acuerdo con Los Angeles Times, el iraní se encontraba en busca de asilo político tras haber sido arrestado. Bélgica le ofreció recibirlo como refugiado, pero extravió su maletín donde estaba dicho certificado. La policía de Francia lo arrestó, aunque no pudo deportarlo a ninguna parte a falta de documentos.

Cuando finalmente recibió los esperados papeles, confesó que se sintió inseguro de salir y decidió quedarse un tiempo más.

“Eventualmente, me iré del aeropuerto”, dijo a The Associated Press en 1999, “Pero todavía estoy esperando un pasaporte o una visa de tránsito”.

Su rutina diaria consistía en escribir en su diario, charlar con los pasajeros, leer revistas del aeropuerto; se bañaba en las instalaciones del personal, dormía en un banco de plástico. Se hizo amigo del personal de las instalaciones y se volvió una celebridad entre los pasajeros.

Mehran Karimi Nasseri fue apodado ‘Sir Alfred‘ y en 2004 logró lanzar un libro autobiográfico titulado The Terminal Man.

Su estancia en el aeropuerto terminó en 2006, cuando fue hospitalizado por una intoxicación alimentaria. A su salida del hospital, fue acogido por varias organizaciones humanitarias y vivió en un albergue, hasta que hace poco volvió al aeropuerto, el lugar al que una vez llamó su hogar.

Con información de EFE.