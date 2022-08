Sarah Hyland, actriz de ‘Modern Family’, se casa tras 3 años de espera por la pandemia

La actriz estadounidense Sarah Hyland, una de las protagonistas de la popular serie Modern Family contrajo matrimonio el pasado fin de semana en California con Wells Adams, con quien se había comprometido hace tres años, informó el portal de noticias E! News.

La pareja contrajo matrimonio este 20 de agosto en una ceremonia al aire libre en Sustone Winery, cerca de Santa Bárbara, en el estado de California.

La coprotagonista de Modern Family, la actriz colombiana Sofía Vergara, compartió en su perfil en Instagram una fotografía al lado varios de los actores que aparecen en la serie y deseó lo mejor a la novia.

La pareja se conoció en las redes sociales después de que Wells se hiciera popular por su aparición en el programa de telerrealidad Bachelor in Paradise e hizo público su romance en el otoño de 2017, recuerda el medio.

Ambos anunciaron que estaban comprometidos en julio de 2019 y lo celebraron con una fiesta de compromiso íntima tres meses después. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, Sarah y Wells tuvieron que suspender sus planes de boda.

Sofía Vergara compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la boda. (Foto: Instagram @sofiavergara).

Trayectoria de Sarah Hayland

La actriz estadounidense alcanzó la fama internacional con su aparición con el personaje de Haley Dunphy en Modern Family.

Sarah Hyland nació en el año de 1990 y comenzó su carrera profesional a una edad muy temprana, siendo su primera aparición la cinta Rectángulo Amoroso (1999). A partir de aquel debut tendría pequeños roles en la pantalla grande y chica.

Sin embargo, no sería hasta 2009 con el estreno de Modern Family que conseguiría obtener más popularidad por interpretar a la primogénita del matrimonio de los Dunphy. Participó en la serie por 11 años hasta que llegó a su fin a principios de 2020.

Sarah Hyland también ha sido productora en distintas películas, siendo See You in Valhalla (2015) el más icónico.