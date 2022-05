Amber Heard vs. Johnny Depp: Esto se ha dicho de Elon Musk y James Franco en el juicio

En medio del juicio mediático que Johnny Depp y Amber Heard mantienen en una corte de Virginia, Estados Unidos, ha llamado la atención dos famosos que, aunque en un principio eran parte de la lista de testigos de la actriz de Aquaman, finalmente no subirán al estrado. Elon Musk y James Franco han sido relacionados sentimentalmente con la actriz.

Pero ¿qué se ha dicho de ellos? En la batalla legal en donde el protagonista de Piratas del Caribe demanda a Heard por difamación por 50 millones de dólares luego de un artículo donde ella afirmó ser víctima de violencia doméstica, y ella contrademanda por 100 millones de dólares, el nombre del magnate que recientemente compró Twitter fue uno de los primeros que salieron a la luz.

Los abogados de Depp acusaron que mientras su cliente aún era pareja de la actriz ella lo engañó con un trío junto a Musk y la modelo Cara Delevingne. Para hacer fuerte esta teoría presentaron la declaración de Alejandro Romero, el portero del Eastern Columbia Building donde vivían en Los Ángeles, quien aseguró que Heard incluso le proporcionó al dueño de Tesla su propio control remoto y llaves del penthouse.

“Siempre la visitaba cuando el Sr. Depp no estaba en casa. Desde marzo de 2015 en adelante, el Sr. Musk visitó regularmente a la Sra. Heard a altas horas de la noche, alrededor de las 11 pm y a medianoche”, dijo.

Sin embargo, nuevamente salió a colación cuando el consejero general de la asociación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Terrance Dougherty, asegurara que Heard no pagó la cantidad completa que dijo que donaría luego del divorcio con Depp, que es de 3.5 millones de dólares.

Al hacer la sumatoria de lo recibido, afirmó que parte del dinero (unos 500 mil dólares) venían de un fondo asesorado por donantes que creía que provenían de Musk, con quien ella tenía una relación. Además, contó que el empresario le mandó un mail asegurando que el monto se cubriría en un periodo de diez años.

Mientras que el exagente de la pareja, Christian Carino, señaló que Heard salió con Musk al terminar con Depp, la abogada de quien le da vida a Jack Sparrow leyó unos mensajes donde ella le contaba que pondría una orden de restricción, mientras Musk le ofreció protección las 24 horas incluso si dejaban de salir.

De acuerdo con las declaraciones de Amber, Depp la acusó de ser amante de Franco, por lo que relató un supuesto episodio de celos en 2014 durante un vuelo en avión privado luego de que ambos compartieran créditos en el filme The Adderall Diaries (2015).

“Él me llamó pu&$. No me dolió, pero me avergonzaba que pudiera tirarme al suelo de una patada delante de todo el mundo”, expresó sobre la violencia física que recibió. “Estaba muy enfadado conmigo por haber aceptado un trabajo con James Franco. Odiaba a James Franco, lo odiaba”.

Un video de las cámaras de seguridad del edificio también mostró a Heard con Franco de una forma cariñosa en el elevador, aunque ella aseguró que fue porque le enseñó las heridas y moretones que Depp le habría dejado en el rostro.

Ni Musk ni Franco testificarán

Aunque en las primeras semanas eran nombres confirmados para hablar ante el juez, finalmente el abogado de Musk, Alex Spiro, informó a The Independent que no se presentaría. Aunque se comenzó a especular sobre las razones de este repentino cambio, estas no se dieron a conocer.

Un caso similar ocurrió con Franco, ya que The New York Post relató que el actor tampoco se presentaría como estaba inicialmente planeado. Se esperaba que ambos participaran por medio de un enlace de video.