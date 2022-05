‘Su abogado le dijo que lo hiciera’: Revelan mensajes de padres de Amber Heard a Depp

En medio del juicio público por difamación que enfrentan Amber Heard y Johnny Depp en Virginia, Estados Unidos, salieron a la luz unos mensajes de texto entre los padres de la actriz de Aquaman, David Heard y Paige Parsons, con el protagonista de Piratas del Caribe, que expondrían la relación entre ellos antes de que quien da vida a Jack Sparrow se viera envuelto en denuncias por violencia doméstica.

Los mensajes tienen fecha de mayo de 2016, justo después que Heard le interpusiera una orden de restricción contra el actor de Charlie y la fábrica de chocolates por supuesta violencia física y emocional. La conversación mostraría que Depp le pidió desalojar un departamento de su propiedad.

¿Qué dicen los mensajes hacia Johnny Depp?

De acuerdo con las pruebas que la defensa mostró, el intercambio ocurrió primero con Paige. La madre de Heard aparentemente le habría explicado a Depp las razones detrás del accionar de su hija al acudir a las autoridades.

“Su abogado le dijo que tenía que hacerlo y que tenía que hacerlo hoy. Por eso quería hablar contigo. Te juro que esto no fue idea de ella ni lo hizo de buena gana. Le dijeron que era su única opción para no ser expulsada del departamento. No estoy poniendo excusas, pero eso es lo que ella creía. Ella no quería hacerlo. Sintió que estaba traicionando a su único amor, pero los abogados así lo dijeron”, le escribió de acuerdo con La Nación.

Además, la mujer también le hizo una petición a su yerno, aunque evidentemente no la cumplió en el reciente enfrentamiento que tienen en la corte. “Por favor, no muestres esto si alguna vez hablas nuevamente con Amber. Te amo hijo. Por favor, no uses lo que te dije desde mi corazón en mi contra, por favor”, añadió.

Depp respondió al mensaje asegurando que si su exesposa no quisiera enviar un mensaje al mundo de que él es un golpeador violento no tendría que mostrar una fotografía en donde parece haber sido abusada. “No merezco esto, especialmente no de ella”, apuntó.

Otro de los textos que se mostraron como evidencia ocurren con el padre de Amber, David Heard, que refuerza lo dicho por Paige. “El abogado le dijo que tenía que hacerlo o no tendría donde vivir en 30 días”.