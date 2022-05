‘Me reventó los lentes en la cara’: Vicente Serrano denuncia ataque de Héctor Suárez Gomís

El periodista digital Vicente Serrano, del canal de YouTube Sin Censura Media, aseguró que hace unas horas el actor Héctor Suárez Gomís lo agredió al interior de un restaurante, ubicado en la plaza Artz Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, Serrano subió una serie de tuits, donde informó a sus más de 481 mil seguidores sobre la agresión, que derivó en unos lentes rotos. “Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara”, se lee en un primer mensaje.

Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Minutos después, subió una foto en la que se ven sus lentes rotos sobre la mesa del restaurante donde se encontraba. “URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal”, insiste el periodista, aún sin etiquetar a Suárez Gomís o a alguna instancia que le ayudara.

URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal pic.twitter.com/3NczQIPe7q — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

En un tercer tuit, subió un video donde se le escucha hablar con un hombre (probablemente empleado del lugar) al que le dice que quiere hacer una denuncia por la agresión que sufrió por parte de Héctor, que se encontraba en una mesa contigua, acompañado de una mujer.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Victor Serrano y Héctor Suárez Gomís se arman de palabras en un restaurante

Además, en el clip que dura poco más de un minuto, se escucha una discusión entre Serrano y Suárez Gomís, donde intercambian palabras e insultos a pesar de encontrarse al interior del restaurante.

“No tengas miedo y di todo lo que me has dicho, ¿no me dijiste que me vas a romper la madre?”, le dice el periodista al también presentador.

Mientras tanto, Héctor Suárez Jr. respondió: “Di la verdad, wey, ¿no eres un periodista domesticado? Que eres un periodista domesticado y lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”, exclama.

“Me rompiste los lentes”, dice el youtuber. “Te reté y se te hizo así”, responde el actor haciendo una señal con las manos. “Me rompiste los lentes, Héctor”, insiste Serrano. “Sí, sí, sí”, acepta el actor, aunque más bien parece ‘un avionazo’.

“Y sí, me rompiste los lentes así nada más, ¿pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana?” “Como a ti se te da tu pinche gana de meterte en las redes conmigo, igualito”, responde inmediatamente Héctor. Por su parte, Victor regresa a sus lentes en la mesa y repite: “Pues el señor rompió los lentes, ahí está”.

La respuesta de Héctor Suárez Gomís

A pesar de que no quiso etiquetarlo en sus acusaciones, estas le llegaron al actor, quien citó el tuit del influencer y le contestó:

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”, acompañado de varios emojis llorando de risa.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

🗣¡Periodista domesticado! https://t.co/8HHZiiDi6a — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 4, 2022

Hasta el momento no ha habido más declaraciones por parte de ambos.