‘Yo era un bebé en 1990′: ¿Eugenio Derbez inauguró Xcaret? Esto dijo el actor a AMLO

Eugenio Derbez dijo en un video que él no inauguró Xcaret, pues eso ocurrió en la década de los 90 (Foto: Xcaret e Instagram Eugenio Derbez)

Tras la cancelación de la plática entre más de 70 artistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al impacto ambiental que provocaría la construcción del tramo cinco del Tren Maya, este lunes Eugenio Derbez envió un mensaje al presidente.

A través de un video de casi cinco minutos, el actor de CODA, película ganadora del Oscar, aclaró las razones por las cuales no declinó la invitación para asistir al diálogo entre los miembros de ‘Sélvame del Tren’.

Derbez dijo en el clip que por cuestiones de trabajo y contrato con una productora estadounidense le era “físicamente imposible” estar en Palacio Nacional este lunes 25 de abril. Asimismo, el histrión retomó el argumento acerca de que la plática tenía que llevarse a cabo en el sitio en cuestión, es decir en Quintana Roo, con ambientalistas y científicos especializados.

En el mensaje, el comediante aseguró que fue el único de la organización que no asistiría a la charla con el mandatario, sin embargo, la decisión de suspender el encuentro fue inminente.

AMLO acusa a Derbez de hipócrita

Además de exponer los argumentos acerca de su inasistencia al diálogo en torno al Tren Maya, Derbez mencionó en su video que durante la mañanera de este 25 de abril el presidente expuso una foto en la que cuestionaba la ‘incongruencia’ del actor.

“Basta de hipocresía” dijo AMLO en conferencia tras mostrar una imagen en la que aparece Eugenio Derbez con varias personas en Xcaret, parque ubicado en Quintana Roo.

“Vi una foto de cuando inaugura un hotel… es Derbez, ¿en qué quedamos? ¿Hay un doble rasero?, nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, de no cometer injusticias de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente”, declaró el mandatario.

Eugenio Derbez desmiente a AMLO: ‘Yo no inauguré Xcaret’

Si bien gran parte del video Derbez lo dedica a hablar acerca de la suspensión del diálogo con el presidente en Palacio Nacional, también aprovechó para desmentir las aseveraciones de AMLO respecto a la foto en la que asume que el actor fue parte de la inauguración de Xcaret.

“Una cosa más que quiero aclarar. Se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret. No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años cuando estuve conduciendo los premios Platino”, comentó.

El creador de La Familia Peluche dijo que la inauguración del parque se había realizado en 1990: “En 1990 yo era un bebé, no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera”.

Asimismo, ‘exhorto’ a los involucrados en difundir la información errónea que no mintieran pues esto provocaría que perdieran credibilidad.

“No hay que mentir. Si mienten tampoco les van a creer que no van a tirar un árbol o que no van a destruir ningún cenote”, aseguró.

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

¿Cuándo se inauguró Xcaret?

De acuerdo con información de la página del Hotel Xcaret México, Grupo Xcaret comenzó su trayectoria en el ámbito de la recreación turística sustentable en 1990. La apertura oficial del centro recreativo fue en diciembre de ese año.

La idea inicial comenzó en 1984 con el arquitecto Miguel Quintana Pali, quien adquirió cinco hectáreas en la Riviera Maya, en Quintana Roo, para construir su residencia.

Tras varios trabajos de limpieza y planeación, descubrió que en el predio había cenotes y ríos subterráneos, por ello decidió crear un espacio turístico de esparcimiento.

Varios años después, en conjunto con los hermanos Marcos y Carlos Constandse, Quintana Pali concretó la idea del conjunto recreativo al que llamó Xcaret.