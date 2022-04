‘¿Qué le pasó a mi estómago?’: Britney Spears anuncia que está embarazada

“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui solo para volver a ganarlo. Pensé: ‘¿qué le pasó a mi estómago?’... Así que me hice una prueba de embarazo y bueno ¡tendré un bebé!”, anunció esta tarde la cantante Britney Spears en su Instagram.

La cantante de 40 años compartió que para evitar riesgos evitará salir con frecuencia y esta vez hará yoga todos los días, pues también recordó que cuando estuvo embarazada anteriormente padeció depresión perinatal:

“Tengo que decir que es absolutamente horrible, las mujeres no hablaban de ello en aquel entonces. Algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejara así con un bebé dentro de ella, pero ahora las mujeres hablan de ello todos los días, no tenemos que mantener ese dolor en secreto”.

Britney estuvo casada con Kevin Federline del 2004 al 2007, con quien tuvo dos hijos, Sean Preston, de 17 años y Jayden, de 16. Según se reveló en el documental de Netflix, presentado por The New York Times, Britney vs Spears, la cantante tenía limitadas las visitas con ellos debido a la tutela que mantenía su padre Jamie Spears sobre ella.

Asimismo, debido al control que mantenían sobre su cuerpo, Britney tenía implantado un Dispositivo intrauterino (DIU) en su cuerpo y no le permitían retirarlo.

‘Me gustaría tener la posibilidad de casarme y tener un bebé’, afirmó Britney Spears en junio de 2021 durante una de sus comparecencias ante la corte.

¿Cómo se conocieron Britney Spears y Sam Asghari?

Hace unos meses, en septiembre de 2021, la “Princesa del pop” dio a conocer que se casaría con Sam Asghari, quien es de origen iraní y ha hecho carrera como modelo y entrenador personal, además de algunas apariciones en otros videoclips con artistas como Fifth Harmony.

La estrella pop y su prometido se conocieron al grabar el video musical Slumber Party y comenzaron a salir en 2017. Su compromiso se dio en medio de la espera por el juicio que determinaría el caso de la tutela legal.

La resolución final se dio en noviembre, cuando una jueza determinó el fin de la tutela legal que su padre Jamie Spears mantuvo durante 13 años.

Hace apenas tres días, Britney escribió en su Instagram su alegría por tener la libertad de viajar, publicar fotos de a quien ya llama su “marido”, y planear su boda:

“Por primera vez en mi vida realmente puedo ser esa chica que puede actuar orgullosa y hablar con los demás acerca de cómo me voy a casar en las cenas. La aceptación y la libertad son mis factores clave en mi vida en este momento y también amar a este hombre que amo tanto”.