‘Es curativo y terapéutico’: Britney Spears confirma que escribe su libro autobiográfico

Britney Spears confirmó a través de sus redes sociales que actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre su vida, en donde relatará la popularidad que ganó como cantante siendo adolescente, así como etapas polémicas y la tutela desde 2008 en manos de su padre Jamie, que terminó a finales del año pasado.

La ‘princesa del pop’ peleó los últimos años por conseguir su libertad financiera y personal. Además, ha reiterado que su familia la ha hecho pasar por momentos difíciles que seguramente serán parte de la publicación, luego de que se enfrentara públicamente a su hermana Jamie Lynn, quien recientemente editó Things I Should Have Said.

La intérprete de Toxic no ha dado muchos detalles sobre el libro. Hace unas semanas Page Six reportó que la editorial Simon & Schuster llegó a un acuerdo con la cantante por 15 millones de dólares luego de una disputa por sus derechos.

¿Qué dijo Britney Spears sobre su libro?

Spears afirmó que el proceso de escritura ha resultado curativo y terapéutico para ella al recordar los episodios que marcaron su trayectoria artística. Sin embargo, la publicación ya no forma parte de sus historias.

“Es difícil recordar eventos pasados en mi vida, nunca he podido expresarme abiertamente. Solo puedo imaginar que sueno infantil, pero yo era extremadamente joven con esos eventos que ocurrieron. ¡Estoy segura de que parece irrelevante para la mayoría y estoy completamente consciente de eso!”, aseguró ante el comentario de su prometido, Sam Asghari, quien afirmó que comprará la primera copia.

Asimismo, se refirió a las memorias que escribieron tanto su madre, quien abordó su divorcio, y su hermana, quien habló sobre su embarazo y ser actriz juvenil, así como algunos aspectos de su lanzamiento al estrellato.

“Adoptaron el ‘enfoque intelectual’ con indulgencia al escribir sus propios libros. Yo ni siquiera podía tomar una taza de café o conducir mi automóvil ni nada. No soy el tipo de persona que saca a colación conversaciones incómodas porque simplemente no es respetuoso, pero ¡vamos a hablar de eso! Lo siento si he ofendido a alguien al escribir estas historias, pero así como mi hermana puede mencionar legalmente mi nombre en su libro más de 200 veces, llorar en la televisión y obtener un sincero ‘awww’ de la mayoría, también tengo el derecho para compartir un par de párrafos en mi Instagram”, finalizó.