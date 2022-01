Evangeline Lilly, actriz de ‘Lost’, protesta contra vacunación obligatoria por COVID-19

La actriz canadiense Evangeline Lilly no está de acuerdo con que las autoridades de cada país obliguen a sus ciudadanos a vacunarse contra COVID-19, por lo que compartió las fotografías de una marcha en Washington D.C., en Estados Unidos, a la cual asistió para brindar su apoyo a la libre elección y contra las campañas de inoculación bajo amenazas.

Lilly, quien interpreta al personaje de Kate Austen en la serie Lost y que tomó mayor relevancia a nivel mundial gracias a su papel de Hope van Dyne/Wasp en películas del universo cinematográfico de Marvel como Ant-Man, Ant-Man and the Wasp y Avengers: Endgame, recurrió a sus redes sociales para manifestar su opinión.

“Creo que nunca se debe obligar a nadie a inyectarse nada en el cuerpo en contra de su voluntad, bajo amenaza de ataque violento, arresto o detención sin juicio, pérdida de empleo, falta de vivienda, inanición, pérdida de educación, alejamiento de sus seres queridos, excomunión de sociedad, bajo cualquier amenaza”, escribió en Instagram.

La actriz que da vida a Tauriel en El Hobbit y a Bailey Tallet en Gigantes de acero agregó que no cree que esa sea la solución ante la pandemia. Anteriormente había hecho declaraciones sobre su negativa a mantener la distancia social y la cuarentena, justamente al inicio del virus que causó incertidumbre y una afectación a la industria del entretenimiento. En aquel momento, aseguró que la enfermedad no era tal para dichas restricciones, por lo que incluso mostró su vida al llevar a sus hijos en sus clases de gimnasia.

“Este no es el camino. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor. Entiendo que el mundo tiene miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes de COVID y sigo siendo pro elección hoy”, agregó.