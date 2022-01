‘Nunca volveré a trabajar con él' ¿Cuál es la polémica entre Gal Gadot y Joss Whedon?

La filmación de la versión de Joss Whedon de La Liga de la Justicia le dejó algunos problemas al director, quien asumió el proyecto tras la salida de Zack Snyder en la historia de DC Cómics. Gal Gadot, la Mujer Maravilla, y Ray Fisher, Cyborg, lo acusaron de conductas violentas y abusivas en el set, incluso fue acusado de amenazar a la actriz israelí.

Después de algunos meses en silencio, Whedon negó que todo lo que se dice sobre él haya sido cierto. En una entrevista con N12, Gadot aseguró que tuvo problemas con el cineasta tras la discusión del cambio de unos diálogos para el filme, a lo que él respondió que si hacía algo se aseguraría que su carrera fuera miserable.

“Yo no amenazo a la gente. ¿Quién hace eso? El inglés no es su primer idioma y yo suelo ser molestamente florido con mis palabras. Luego me dijeron que yo había dicho algo sobre su cadáver y atarlo a las vías del tren”, se defendió Whedon a través de una entrevista de New York Magazine. La respuesta de Gadot fue inmediata: “Lo entendí perfectamente. Nunca volveré a trabajar con él y nunca recomendaría a mis compañeros de trabajo que lo hicieran”, replicó al mismo medio.

Sin embargo, ella no fue la única que señaló al director, quien tras la serie de escándalos fue removido de la serie de HBO Max, The Nevers. Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg, calificó al director de ser una persona no profesional y competentemente inaceptable, además de haber alterado digitalmente el tono de piel de los actores de color para la pantalla. Asimismo, una diseñadora de vestuario apuntó a que la tomó del brazo y la lastimó con sus uñas.

“Ninguna es cierta. Ni siquiera merece la pena discutirla. Estamos hablando de una fuerza maligna. Estamos hablando de un mal actor, en ambos sentidos”, respondió Whedon sobre Fisher. “A veces me enojo, pero jamás llevó las cosas al terreno físico”, añadió.

De igual forma apuntó a que la salida de Snyder fue la razón de las controversias en su contra para ese filme. “No sé quién lo empezó. Solo sé en nombre de quién se hizo. El inicio de Internet me elevó, y el Internet moderno me ha demolido. No se me escapa esa simetría perfecta”.

Otra de las involucradas fue Charisma Carpenter, quien interpreta a Cordelia Chase en Buffy, cazavampiros y en Angel, debido a que afirmó que Joss era cruel y solía crear entornos de trabajos tóxicos que ella misma experimentó. Incluso fue más allá y confesó que cuando estaba embarazada la llamó gorda.

“Era joven. Grité. A veces tienes que gritar. La mayoría de mis experiencias con Charisma fueron deliciosas y encantadoras. Ella tuvo problemas a veces con sus frases de diálogo, pero nadie remataba más fuerte que ella”, argumentó Whedon. Hace unas horas recibió una respuesta de la actriz por medio de sus redes sociales en donde también apoyo a Gadot y su uso del idioma inglés como de otros más. “Mis experiencias con un jefe narcisista tiránico que todavía no puede rendir cuentas y simplemente disculparse”, escribió.