‘No fue lo correcto’: Gal Gadot habla sobre su video de ‘Imagine’ de 2020

Gal Gadot confesó que el video de 'Imagine' no fue la decisión correcta (Foto: Instagram @gal_gadot)

En el inicio de la pandemia causada por la COVID-19, ocurrida en 2020, la actriz Gal Gadot reunió a un grupo de celebridades para cantar al ritmo de Imagine, la exitosa composición de John Lennon, para alentar a la población en el inicio de la cuarentena alrededor del mundo.

El video rápidamente se hizo viral, sobre todo por reacciones negativas, y fue criticado bajo los argumentos de ser insensible ante la problemática de salud. A más de un año del suceso, Gadot reconoció que, aunque la iniciativa fue pensada con buenas intenciones, el resultado fue de mal gusto.

“La pandemia ocurrió en Europa e Israel antes de que llegara aquí de la misma manera. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero (fue) prematuro”, aseguró en entrevista con InStyle. La reconocida por su papel como la mujer maravilla fue quien se encargó de reunir a estrellas como Natalie Portman, Will Ferrell, Sarah Silverman, Zoë Kravitz, Sia, Jimmy Fallon, Mark Ruffalo, Amy Adams, Cara Delevingne y Lynda Carter.

“Estaba llamando a Kristen (Wiig) y pensaba como: ‘escucha, quiero hacer esto’. No fue el momento adecuado y no fue lo correcto. Todas las intenciones fueron puras, pero a veces no das en el blanco, ¿verdad?”, agregó.

¿Cómo fue el video de ‘Imagine’?

En el interior de sus casas, en el auto, rodeados de vegetación e incluso en el baño, los famosos se unieron al cántico, con la finalidad de que sus seguidores mantuvieran la fe en una situación de incertidumbre a nivel global.

“Día 6 en auto-cuarentena. Debo decir que estos últimos días me han puesto un poco filosófica. Este virus ha afectado al mundo entero. A todos, sin importar quién eres o de dónde vienes. Estamos todos juntos en esto”, aseguró Gadot en marzo de 2020, junto con la publicación de la versión del tema, con una duración de tres minutos.