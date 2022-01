Grettell Valdez perderá parte del dedo pulgar para evitar cáncer

La actriz Grettell Valdez comenzó el 2022 con malas noticias, pues cuando fue a una revisión médica por su dedo, en 2018 se le diagnosticó un cáncer que pudo resolver con una cirugía, los médicos le informaron que un pedazo ‘sospechoso’ se había expandido, por lo que tendrían que amputarle gran parte de la extremidad para evitar el virus que podría convertirse en cáncer.

Al borde de las lágrimas, Valdez aseguró que, aunque al principio solo se sometería a una biopsia, la afección de su dedo pulgar creció. “Hace más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron: ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’”, aseguró en entrevista con el matutino Hoy.

Aunque ya tenía todo listo para la toma de la muestra, ese mismo día se le informó a la actriz de Clase 406 que había una anormalidad en el crecimiento, por lo que junto al equipo de especialistas decidieron tomar otras acciones, lo que implica la amputación de gran parte del dedo.

“Me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice: ´No te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”, agregó, quien aseguró que se siente más tranquila ahora que ya tiene el diagnóstico.

“Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta en cáncer. Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, concluyó Valdez, quien refirió que en primera instancia se acercó a los doctores por haber notado que le salieron una especie de “llagas”.