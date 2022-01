¿Quién fue Sidney Poitier, el primer afroamericano en ganar un premio Oscar?

Sidney Poitier revolucionó la visión de los afroamericanos en Hollywood al ser uno de los actores que lucharon contra los estereotipos raciales al aceptar papeles con profesiones como el de médico o el de detective, que lo llevaron el ser el primer hombre de su raza nominado a los Oscar, la premiación más grande en la industria del cine en Estados Unidos.

El también activista de los derechos civiles, que se desempeñó como embajador de Bahamas en Japón entre 1997 y 2007, falleció a los 94 años según lo confirmó Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas.

Entre los reconocimientos a Poitier figura la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada en 2009 por el entonces presidente Barack Obama. Quien fuera reconocido gracias a su trabajo en filmes como A Raisin in the Sun, Guess Who’s Coming to Dinner y Uptown Saturday Night contaba con una carrera de más de siete décadas.

En 1950, Sidney hizo su debut en el cine gracias a No Way Out. Sin embargo, fue nueve años más tarde cuando fue reconocido con la primera nominación al Oscar por parte de un afroamericano por su trabajo en The Defiant Ones. En el año 1964, finalmente ganó la presea como mejor actor convirtiéndose en historia por ser el primero en conseguirla por su papel en Lilies of the field.

En 2002, se le sumó un premio honorario por parte de la Academia como parte de un reconocimiento a sus logros como artista y ser humano. Interesado en la escritura publicó dos autobiografías: la primera de ellas en 1980 bajo el título This life, mientras que la segunda llegó en 2001. The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography fue llevada a un álbum hablado con el cual logró consagrarse con un premio Grammy.