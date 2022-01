Jennifer Garner es nombrada mujer del año por la Universidad de Harvard

Jennifer Garner se unió a la lista de actrices que han sido nombradas como Mujer del año por Hasty Pudding Theatricals, de la Universidad de Harvard, donde fue reconocida gracias a una larga trayectoria dedicada a la actuación, además de sus iniciativas dentro de la filantropía y como emprendedora.

De acuerdo con un comunicado de la organización, que también nombró al actor Jason Bateman en la categoría masculina, sus importantes contribuciones al mundo del entretenimiento la hicieron acreedora del homenaje en 2022, por lo que será la invitada de honor en un desfile por Harvard Square, seguido de un asado, el próximo 5 de febrero.

“Estamos encantados de honrar a Jennifer Garner, quien será la primera mujer del año en ser homenajeada en la noche de apertura. 13 Going on 30 fue mi película favorita cuando era pequeña, así que no puedo esperar para conocerla”, dijo la coproductora Molly Chiang, según The Hollywood Reporter.

El año pasado, Viola Davis fue nombrada como mujer del año por la organización. Anteriormente el reconocimiento fue para Meryl Streep, Katharine Hepburn, Ethel Merman y Cher. Hasty Pudding Theatricals fue creada en 1844 y es considerado el tercer grupo de teatro más antiguo del mudo. El premio a mujer del año se estableció hasta el año 1951.

Dentro de sus actividades en la beneficencia, la actriz de 49 años aclamada por su participación en el filme Dallas Buyers Club o la serie de televisión Alias, gracias a la cual ganó un Globo de Oro en la categoría de mejor interpretación femenina, ha trabajado de la mano con Save the Children en la protección de la infancia, así como su apoyo al Capitol Hill, con quienes ayudó a crear conciencia y recaudar fondos. En su faceta de empresaria, fue parte de la fundación de la empresa de alimentos orgánicos y sostenibles llamada Once Upon a Farm, en el año 2017.