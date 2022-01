Juez desestima demanda por la foto del disco ‘Nevermind’ de Nirvana

El icónico álbum de Nirvana, Nevermind, publicado en 1991, es recordado por la imagen de un bebé de cuatro meses retratado nadando desnudo en una piscina junto a un billete de un dólar. Aunque el año pasado el ahora joven Spencer Elden demandó a la agrupación por el uso de su imagen sin su consentimiento, que refiere es un caso de abuso infantil, un juez desestimó su demanda.

Este lunes, el juez Fernando M. Olguin, que pertenece al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de California, aseguró que el demandante no cumplió con el plazo para presentar una oposición a la petición conjunta de los acusados hace dos semanas para desestimar el caso, cuya fecha límite era el pasado 30 de diciembre. De acuerdo con información de Variety, la solicitud se presentó por una prescripción de Elden, quien pasó “tres décadas aprovechándose de su celebridad como el autoproclamado ‘Nirvana Baby’”.

A los miembros con vida de Nirvana, Dave Grohl y Krist Novoselic, se suma entre las acusaciones a Courtney Love, viuda y albacea de la propiedad de Kurt Cobain. Los nombres también incluyen el de los managers Guy Oseary y Heather Parry, el baterista Chad Channing, el fotógrafo Kirk Weddle, el director de arte Robert Fisher así como LLC, MCA Records, UMG Recordings Inc., Universal Music Group, Inc., The David Geffen Company y Geffen Records.

Sin embargo, el caso aún puede dar un giro debido a que, a pesar de la desestimación, el juez dictó una nueva fecha para el 13 de enero, antes de la cual Elden debe presentar sus argumentos a la solicitud de Grohl y compañía para evitar que el caso se considere cerrado sin perjuicio de que no se cumpla una orden judicial. Si lo hace, los abogados defensores tendrán un plazo de dos semanas para emitir una respuesta.