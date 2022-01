The Weeknd anuncia nuevo álbum con colaboradores como Jim Carrey

The Weeknd anunció su nuevo disco: 'Dawn FM'. (Instagram / The Weeknd)

“Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos”, dice un locutor radiofónico en el video con el que el cantante y compositor canadiense The Weeknd anunció que este 7 de enero saldrá a la luz su nuevo álbum: Dawn FM.

Después de una espera de casi dos años, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, reveló en sus redes sociales la fecha de lanzamiento de su quinta producción.

En los créditos del video se anuncia a prestigiosos colaboradores: los raperos Tyler The Creator y Lil Wayne, el músico experimental Oneohtrix Point Never, el actor Jim Carrey y Quincy Jones, productor de los discos de Michael Jackson como Off The Wall, Thriller, Bad y la canción We Are The World.

new album : dawn FM // january 7th pic.twitter.com/2H8AsuLcCi — The Weeknd (@theweeknd) January 3, 2022

A su vez, Jim Carrey escribió en su Twitter: “Escuché a Dawn FM con mi buen amigo Abel, The Weeknd, anoche. Fue profundo y elegante y me hizo bailar por toda la habitación. Estoy encantado de participar en su sinfonía”.

Su cuarto álbum, After Hours, fue revelado en marzo de 2020, no tuvo ninguna nominación en los Grammys de 2021, pero incluyó temas como Blinding lights, sencillo del 2019 que fue nombrado por Billboard como la número uno dentro del top de cien mejores canciones de todos los tiempos.

“Siempre he estado jugando con los (sonidos de los) años 80. Antes era mucho más sutil, pero siempre quise sumergirme por completo en él. Y 10 años después, creo que me lo he ganado”, aseguró The Weeknd a Billboard.

The Weeknd ha ganado tres Grammys y ha tenido 10 nominaciones, el pasado 7 de febrero encabezó el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LV, interpretó éxitos como Earned It, Starboy y Blinding Lights.