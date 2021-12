El padre de Britney Spears solicitó que la cantante pague su representación legal

El pasado 15 de diciembre Jamie Spears, padre de Britney Spears, solicitó ante la corte que la cantante pague sus honorarios de representación legal para asegurar que se finiquite la tutela ejercida desde 2008 y que una jueza de Los Ángeles eliminó a mediados de noviembre.

Antes de que la tutela llegara a su fin, era la intérprete de Toxic la que se hacía cargo económicamente de los gastos en abogados tanto de ella como de su padre cada vez que acudían a los tribunales.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el documento presentado expone que: “Las obligaciones fiduciarias que Jamie debe no terminaron con la suspensión o con la orden de terminación de la tutela”, por lo que si la cantante no paga los honorarios legales podrían implicar una quiebra personal para su padre.

“El pago oportuno a cuenta de los honorarios de los abogados de Jamie es necesario para garantizar que la tutela se pueda liquidar de manera rápida y eficiente para permitir que Britney tome el control de su vida como ella y Jamie desean”, se añade.

Asimismo, la petición asegura que nadie querría asumir el papel de tutor si se le obligara a pagar personalmente los honorarios de representación “defendiendo acusaciones infundadas”. “Jamie no debería estar obligado a sacrificar su bienestar personal defendiendo su administración, donde cada una de sus acciones hasta ahora se han realizado con el consejo y la aprobación de otros en estos procedimientos, incluido el Tribunal”, concluye el escrito.

Para el abogado de Spears, Mathew Rosengart, esta solicitud es vergonzosa porque el padre de Britney cosechó millones de dólares como tutor de su hija y le pagó a sus abogados dinero generado por el trabajo de la ‘Princesa del pop’.

“La tutela se ha terminado y el Sr. Spears fue suspendido ignominiosamente. Dadas las circunstancias, su petición no solo carece de mérito legal, es una abominación. Britney testificó conmovedoramente sobre el dolor que le causó su padre y esto solo suma. Esto no es lo que hace un padre que ama a su hija”, dijo al medio estadounidense.