‘No estás sola’: Mariah Carey buscó a Britney Spears durante su tutela y ofreció su apoyo

Mariah Carey se acercó a Britney Spears para brindarle su apoyo y darle ánimo en su batalla legal en contra de su padre, Jamie Spears, para recuperar su tutela y el rumbo de su vida.

En medio de la promoción del clásico navideño All I Want For Christmas Is You, Carey dio una entrevista a NME, en donde habló del mensaje que le hizo llegar a la cantante. “Creo que todos en este planeta merecen ser libres y lo que (la prensa) le hizo, lo que vi, fue horrible”, comenzó.

Carey sabe lo que es la presión, pues en 2001 fue hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa y emocional debido a la carga de trabajo. Es por ello que reconoció el sentir de ‘La Princesa del Pop’ luego de que en 2007 fuera uno de sus años más difíciles en donde acaparó los titulares por sus altibajos mentales tras episodios particulares como raparse la cabeza al entrar a una estética.

Estos problemas son los que orillaron a la intérprete de Overprotected a una tutela legal por parte de su padre, quien tomó el control de sus finanzas y su vida personal hasta mediados de noviembre, que una jueza de Los Ángeles le puso punto final.

“Así que me acerqué a ella a través de un amigo en común porque quería que ella supiera: ‘¿Adivina qué? No estás sola’”, continuó Carey, quien recientemente lanzó su libro autobiográfico The Meaning of Mariah Carey.

Asimismo, relató un momento en el que ella recibió apoyo del ganador del Grammy en siete ocasiones, Prince. “Recuerdo que cuando estaba pasando por muchas cosas hace años, Prince se acercó a mí, me dio una Biblia y me habló durante horas. Es una persona increíble y le importaba que el negocio de la música y la industria estuvieran tan arruinados”, dijo.

Mariah ya había mostrado públicamente su apoyo a la cantante, pues el 23 de junio publicó un mensaje por medio de Twitter: “Te amamos Britney. Mantente fuerte”, le escribió en aquella ocasión. “Tienes que ser una persona generosa. No importa si es mi mejor amigo o lo que sea, sentí que era lo correcto”, añadió.