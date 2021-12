Brian May, guitarrista de Queen, tiene COVID-19

Brian May, guitarrista de Queen, tuvo un resultado positivo a COVID-19 (Foto: Instagram @brianmayforreal)

El guitarrista de Queen, Brian May, se hizo una prueba de COVID-19 y su resultado fue positivo, por lo que no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales para concientizar a las personas a seguirse cuidando.

El astrofísico británico mostró las dos líneas rojas que se le arrojaron por medio de su Instagram, donde escribió un mensaje sobre cómo ha transitado los últimos días. “Sí. El día impactante finalmente llegó para mí. La temida doble línea roja. Y sí, definitivamente sin simpatía, por favor, han sido unos días realmente horribles, pero estoy bien”, contó a sus seguidores.

La variante ómicron ha causado revuelo alrededor del mundo y Reino Unido no es la excepción. Hace poco se dio a conocer que la producción de la serie de Netflix, The Crown, que se filma en el continente europeo, tuvo que parar su filmación un día antes debido a ocho casos positivos. Ahora fue el turno de Brian May, quien se suma a otras celebridades que han hecho público su diagnóstico.

“Y contaré la historia. Por favor, tengan mucho cuidado, buena gente. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente no quieres que arruine tu Navidad. Con amor – Bri”, agregó.

Recientemente, quien fuera compañero de Freddie Mercury habló sobre su postura a favor de la vacunación como una ayuda ante la transmisión del virus que ha terminado con la vida de millones de personas alrededor del mundo. De igual forma, aseguró que los efectos secundarios son menores y que también forman parte de otro tipo de medicamentos de uso diario.

“La gente anti-vacunas, lo siento, creo que son unos locos. Hay muchas pruebas que demuestran que la vacunación ayuda. En general, han sido muy seguras. Siempre habrá algún efecto secundario en cualquier medicamento que tomes, pero ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte, lo siento, eso va en el tarro de los chiflados para mí”, dijo a The Independent en una charla en la que nombro a Eric Clapton, quien además de apoyar el movimiento antivacunas se negó a tocar en lugares en donde pidan al ingreso el certificado.