¡A bailar! Alex Ferreira explora la cumbia con su sencillo ‘Los Fugaces’

Alex Ferreira le canta al amor desde lo más profundo de su ser ya que reconoce el sentimiento como uno de los motores de los seres humanos, por lo que ha conectado con su público gracias a la autenticidad que mantiene consigo mismo.

“Cada ser humano es diferente, cada quien tiene su manera de decir las cosas. Cuando un autor de canciones conecta sinceramente con quien es, le va a salir algo único. Es como las huellas digitales, cada quien tiene las suyas. Yo intento hablar desde mi manera. Pienso que no es tanto el qué uno dice sino el cómo uno lo dice, intento enfocarme en eso al escribir”, le dijo a El Financiero el oriundo de República Dominicana.

Como parte del universo de su disco Tanda, el cantante estrena el sencillo Los Fugaces, en el que se acompaña de El Kanka. El tema está incluido en su más reciente EP Pequeña Tanda, con lo que quedó fuera del material de larga duración y que representa una fusión de ritmos latinos y caribeños.

“Siempre quise hacer una cumbia, me quedó perfecta la canción. Que se sume El Kanka, que es un cantautor español que respeto y admiro, le dio ese otro valor añadido. Cuando él canta le suma otra fusión que es esta cadencia andaluza, muy rumbera”, explicó.

Ferreira aseguró que últimamente se dedica a grabar más canciones de las que finalmente utiliza porque no le gusta que sus discos sean tan largos, por lo que encontró una buena alternativa de no desperdiciar sus composiciones.

“Hay una depuración de conseguir un balance dentro del disco que conviva bien y quedan otras canciones que quiero que vivan en algún lugar; tengo este problema que siempre estoy cambiando de sonido y no quiero dejar cosas por ahí colgando”.

En una época en la que la manera de escuchar música ha evolucionado gracias a la llegada de las plataformas de streaming, Alex reconoce la importancia que le han dado a su carrera.

“Yo soy un artista independiente, no sueno en la radio, no tengo una disquera detrás. Todo lo que tiene que ver con el algoritmo y el streaming me ayudan muchísimo. Me debo a todo esto. La gente cuando se me acerca me cuenta que me conoce porque me descubrieron en estas plataformas, soy de estos tiempos”, confió.

Después de dos años cantándole a la pared y al teléfono agradece sentir el calor humano, por lo que se reencontró con su público gracias a una gira que confiesa ha sido terapéutica y le recuerda por qué se dedica a la música. Para el próximo año planea el lanzamiento del álbum En lo que llega la primavera, que tendrá una exploración diferente a lo que ha hecho hasta ahora.

“No tiene tantas percusiones y ritmos. Es el resultado de muchas grabaciones, incluidas algunas que se hicieron en la pandemia que tienen otro mood, otro sentimiento”.