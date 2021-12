¿Dónde y cuándo será el funeral de Carmen Salinas?

La muerte de Carmen Salinas ha conmocionado al mundo del espectáculo. Después de que la actriz dejara de respirar la noche del jueves tras casi un mes hospitalizada por una hemorragia cerebral que la dejó en coma natural, su familia ha dado detalles sobre el lugar en donde será despedida.

María Eugenia Plascencia, hija de Salinas, habló con Noticieros Televisa para agradecer el cariño de colegas, fans y medios de comunicación tras el deceso de su madre, quien se encontraba en terapia intensiva. Entre los primeros detalles sobre el velatorio, afirmó que esperan que los seguidores de Carmelita puedan estar presentes, tal como ella lo hubiera querido, aunque con un protocolo que evite las aglomeraciones.

“No he podido hablar con mi sobrina ni con mi primo, pero yo creo que sí, que nos acompañe la gente que quería mucho a mi mamá. Yo sé que la gente quiere estar con nosotros, familiares, amigos. Tengo que hacer que nos acompañen, la verdad”, expresó.

A partir de las 11:30 horas, Carmelita Salinas será velada en la funeraria Gayosso, ubicada en Félix Cuevas, en la colonia Del Valle Sur, lugar a donde llegó cerca de las 4 de la mañana de este viernes. Después, su cuerpo será incinerado para ser llevado a la capilla familiar del Panteón Español, donde será sepultada al lado de su hijo Pedro Plascencia, quien murió en 1994 tras una lucha contra el cáncer.

“No saben cómo me he sentido, con un orgullo y una felicidad ante tantas muestras de cariño y amor. Desde que estuvo mi mamá en el hospital, no saben cuántas oraciones, cuántas cadenas y misas. No saben tanta gente que me ha dado el pésame, es un icono mi mamá. Vamos a organizarnos muy bien para ver cómo hacemos que nos acompañe la gente”, añadió Plascencia.