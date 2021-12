Hemorragia cerebral de Carmen Salinas se detuvo, revela nueva tomografía

La salud de Carmen Salinas ha visto avances favorables, aunque los médicos afirman que su diagnóstico sigue siendo grave. La última tomografía que se le realizó a la actriz reveló que ya no se distingue la hemorragia cerebral que le causó un coma, razón por la que permanece en terapia intensiva.

“La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho. Es una gran noticia, pero sigue delicada. Le quitan el respirador y se lo vuelven a poner para que descanse”, afirmaron María Eugenia Plascencia y Carmen Plascencia, su hija y nieta, a los medios de comunicación reunidos a las afueras del nosocomio.

Pese a que los nuevos estudios revelaron que la inflamación disminuyó, los especialistas siguen reservados en cuanto a su delicado estado desde el pasado 11 de noviembre sin dar a sus allegados falsas expectativas. “Todavía no reacciona completamente, no hay consciencia. La sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave”, añadieron.

Sin embargo, la familia de la primera actriz contó que la evolución se ha desarrollado conforme lo han ido expresando los encargados de atenderla, con movimientos involuntarios que se han ido incrementando durante los últimos días. “Ciertas expectativas las ha superado como que pudiera dejar y regresar al respirador, como que pudiera haber infecciones, hongos, bacterias por el estado de postración, estar en un hospital o en terapia intensiva”, argumentaron.

Aunque Salinas despierte necesitará de terapias de rehabilitación en su proceso de recuperación, lo que no le permitiría laborar en el corto plazo, razón por la cual la actriz María Rojo la reemplazó en la telenovela Mi fortuna es amarte, del productor Nicandro Díaz, en donde daba vida al personaje de ‘Doña Magos’.