¡Felices 40, Britney! 6 momentos clave que la lanzaron al estrellato

No cabe duda que desde que comenzó su carrera, Britney Spears ha sido declarada como la ‘Princesa del pop’ y ahora celebra su cumpleaños 40 besando a su prometido Sam Asghari en la puerta de un avión destino a una nueva vida lejos de la tutela de su padre luego de 13 años.

Aunque su vida no ha sido fácil, ya que ha estado rodeada de polémicas y escándalos, la intérprete de “Overprotected” ha vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo, hecho que demuestra el poder de influencia gracias a sus nueve álbumes de estudio.

Los momentos clave de Britney

La cantante inició su carrera desde niña en el programa The All New Mickey Mouse Club junto a otras celebridades como Justin Timberlake y Christina Aguilera. Sin embargo, fue a finales de la década de los noventas que su nombre comenzó a resonar en todo lo alto y la convirtió en la figura que representa hoy. A continuación recordamos algunos de aquellos pasajes importantes de su trayectoria en la industria musical.

Lanzamiento de Baby One More Time

En enero de 1999, Spears estrenó su disco debut bajo el título de Baby One More Time, al igual que su primer sencillo. Actualmente se considera el disco más vendido de una solista adolescente y gracias a él logró 14 discos de platino por más de 14 millones de copias vendidas tan solo en Estados Unidos, más cerca de 30 millones a nivel global. La adolescente, de 17 años, impulsó su carrera como un ícono de la cultura pop.

El Super Bowl XXXV

En el 2001, Britney acompañó a N’SYNC, Aerosmith, Nelly y Mary J. Blinge para el show de medio tiempo en el estadio Raymond James de Tampa, Florida. El Super Bowl XXXV fue registrado como uno de los más recordados puesto que reunió a las estrellas más populares del momento en lo que se denominó ‘The Kings of Rock and Pop’.

Los MTV Video Music Awards

Ese mismo año, en 2001, la cantante se presentó en los MTV Video Music Awards con el tema “I’m a Slave 4 U”. Lo sorprendente fue que lo hizo con una pitón birmana albina envuelta alrededor de sus hombros, mientras mostraba sus curvas con un diminuto conjunto color verde en una de sus etapas más sexy.

Estrella en el Paseo de la Fama

En el transcurso de 2003, Britney recibió a sus 21 años su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en un momento en el que estaba consiguiendo algunos logros. El reconocimiento llegó después de protagonizar su primera película gracias a su papel en Crossroads y poco antes de recibir su primer Grammy, en 2004, en la categoría de Mejor Grabación de Baile por “Toxic”.

La residencia en Las Vegas

Entre 2013 y 2017 presentó su espectáculo Pieces of Me. Aunque originalmente se presentaría dos años, el éxito que tuvo en el Planet Hollywood Resort & Casino, de Las Vegas, la hizo extender su residencia dos años más.

Libre de su tutela legal

Tras 13 años, en noviembre de 2021 una jueza de Los Ángeles ordenó el fin de la tutela legal que Jamie Spears ejercía sobre su hija, algo que Britney había estado deseando para poder hacerse cargo de sus decisiones y dinero. Uno de los logros más importantes no solo en su carrera sino en su vida.