‘Free Girl’: Britney comparte cambios en su vida y habla de su nueva medicación

Tras recuperar su libertad después de 13 años de tutela, la cantante Britney Spears ha presumido en redes sociales, previo a su cumpleaños número 40, un cambio de vida gracias a una autonomía que anteriormente no podía disfrutar.

El 2 de diciembre la intérprete de “Toxic” celebrará una nueva etapa de su vida en la cual está felizmente comprometida con su novio Sam Asghari y, mientras planea su boda, se ha mantenido abierta sobre su proceso agradeciendo a quienes la apoyaron en el camino.

“Esta hermosa, agradable y cálida sensación jodidamente borrosa cuando has estado esperando pacientemente durante 13 años para poder vivir tu vida como elijas y por fin está aquí. Encender mis velas es un placer, amigos”, escribió junto a la imagen de una chimenea con sus llamas.

La ‘Princesa del Pop’ ha asegurado que sus oraciones funcionaron porque está viviendo el presente sin ningún doctor o tutela que se lo impida, por lo que tomó como ejemplo de sí misma el hecho de poder creer. Aunque no especificó las medicinas que toma ni la razón, la también actriz dijo que esta vez está medicada correctamente.

“Especialmente cuando estás tomando la medicación correcta hace apenas un mes ¡Se siente tan bien estar aquí! Gracias a ningún médico ni a personas bajo tutela. Con suerte en solo 3 meses habrá un cambio para mí”, indicó.

En otra de sus publicaciones resaltó el significado de la palabra “intención”, la cual confió es la que más la ha representado en la última semana. “Mi intención es simplemente existir con la esperanza de que si otros me ven escribir, bailar, llorar, reír, cantar o simplemente hablar sepan que existo para ser una buena persona. Solo pensar en un sueño y ni siquiera tener uno durante tanto tiempo porque no podría estar aquí con las herramientas del engaño y la manipulación. No es la medicina adecuada en absoluto”, argumentó quien señaló que necesita curarse no en terapia sino en un proceso desde su interior.