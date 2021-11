Walter Esaú: La inmediatez de escuchar música resta importancia a la creación de un álbum

El cantante Walter Esaú comenzó en la industria de la música siendo conocido como ‘Negro’, pero ahora retoma su nombre de pila en lo que considera un nuevo comienzo en el que además deja la independencia para grabar por primera vez un álbum de larga duración con una disquera.

En entrevista con El Financiero, el mexicano contó las razones detrás de ese cambio, que tomó más relevancia luego de enterarse de la muerte de George Floyd a causa de asfixia por el sometimiento de un policía en Estados Unidos y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter.

“Me influyó mucho, no podía dormir y quise hacer algo al respecto. Fue el resultado de pasar tanto tiempo conmigo en la pandemia. Esos primeros meses tuve mucho tiempo para pensar en muchas cosas y una de ellas fue el mote de ‘negro’; cómo podía en algunos territorios afectar de forma negativa y me empezó a causar un conflicto, a dar un poco de ansiedad”, contó Esaú, quien también cumplirá su sueño de ver su nombre reflejado en la portada de su primer disco.

Aunque su próximo material ya está mezclado y masterizado, aún le falta ponerle un título. El músico confesó que está hecho para escucharse de principio a fin, razón por la que no dará a conocer más que un par de sencillos previos.

“Hay un trabajo que la gente a lo mejor no toma en cuenta. No sé si cambie para todos la experiencia, pero al menos para mí sí. Que las canciones estén acomodadas a conciencia y que el disco si no cuenta una historia, al menos sonoramente tiene que generar algo. Es muy inmediato la forma en la que se escucha ahora música, no es que yo no peque de lo mismo, pero estaría bien que cada artista pudiera decidir cómo quiere sacar su disco y cómo quiere que se reproduzca en las plataformas”, se sinceró después de que Spotify quitara su botón de reproducción aleatoria.

Artísticamente, Walter se ha enfrentado a cambios desde que ingresó con una compañía trasnacional. Uno de ellos es volverse más metódico a la hora de componer, algo que previamente hacía en procesos más largos. Ahora, escribir es una habilidad que intenta recrear a diario despertando un ‘motor’ que tenía escondido.

“Cuando eres un artista independiente generalmente eres autogestivo y tienes que encargarte de absolutamente todo y era algo que no me molestaba, me gusta tener el control de lo que tiene que ver con mi proyecto. Acá se suma mucha gente, tienes un equipo de trabajo grande y debes aprender a soltar y delegar. Me ha costado, pero lo he ido entendiendo”.

Las letras de sus canciones evocan a su adolescencia, que considera algo dramática. Ese sentimiento, de verlo todo en blanco y negro, sin matices, es como intenta recrear a las relaciones y la vida.

“Cuando empecé había una inocencia, era muy ingenuo. Eso le da cierta frescura a la música, componer a partir de nada y esperar nada. Es algo que pasa una vez y no vuelve a suceder jamás. Ahora compongo desde otra lógica, sé dónde estoy parado, hacia dónde puedo llegar y cómo funcionan las cosas. Estoy más alerta a aprender”, aseguró.

Luego de la peor etapa de la pandemia causada por la COVID-19, Walter Esaú considera que vive un nuevo inicio. Después de volver a los escenarios en Puebla, León y Morelia, llegará el turno de la Ciudad de México el 28 de noviembre en las instalaciones del Pepsi Center, donde se le podrá escuchar junto a su ensamble o en solitario con su guitarra.