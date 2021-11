Yordi revela la historia del cacahuate que casi le quita la ‘inmortalidad’ a Chabelo

Xavier López, mejor reconocido como Chabelo, le contó al conductor Yordi Rosado que clínicamente murió dos veces, aunque en ambas ocasiones pudieron revivirlo en el hospital.

El apodado ‘amigo de todos los niños’ ha sido objeto de memes en las redes sociales durante los últimos años debido a que se le asocia con una especie de ‘inmortalidad’ y cada vez que un famoso de edad adulta fallece, sale a colación el actor de 86 años, ícono en la televisión nacional.

Como parte de su programa De noche todo pasa con Yordi Rosado, el conductor se acompañó de Alexis Ayala y Lolita Cortés en una plática sobre las creencias de los mexicanos. En este marco, Rosado sacó a colación las experiencias cercanas a la muerte que le fueron compartidas por Chabelo en un programa de radio.

“Chabelo se ha muerto dos veces real, me lo contó”, empezó diciendo ante las risas de los presentes. “Chabelo tuvo una muerte clínica porque, antes cuando no había en México cosas de Estados Unidos, había unos cacahuates muy famosos, era como traerlos de fayuca, estaban cerrados al alto vacío. Él se comió uno con una lata que estaba abierta y se echó a perder. Hay gente que tiene problemas muy especiales con los cacahuates, pues se comió el cacahuate, literal lo mandó a la lona, llegó al hospital y se murió. Lo revivieron y le pusieron una inyección muy cañona que no te pueden volver a poner otra vez”, agregó.

Aunque aseguró que no sabe la razón por la que Chabelo volvió a llegar al hospital en un estado crítico, Yordi expresó que le pusieron la misma dosis de inyección una segunda vez, lo que le causó una nueva muerte clínica.

“Le pregunté ¿y qué ves? Me dijo ¿quieres que te diga exactamente qué? Me dijo: ‘las dos veces lo que veo cuando me voy a morir es un aro de luz como el de la película El Aro, idéntico’. De hecho, cuando salió la película, (él) veía el poster y le dio pavor, no lo podía voltear a ver”, señaló ante la burla de los actores.