Spotify elimina botón ‘aleatorio’ por petición de Adele tras lanzamiento de '30'

Tras el lanzamiento de 30, el cuarto álbum de la cantante Adele, que representa su regreso a la industria musical después de seis años, la británica hizo una petición a la plataforma musical Spotify para que quitara el botón de reproducción aleatoria que mantenía en un costado de sus listas de reproducción.

“¡Esta es la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria! No creamos álbumes con tanto cuidado y pensamos en nuestro listado de canciones sin ninguna razón. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas tal y como pretendemos. Gracias, Spotify, por escuchar”, escribió Adele en sus redes sociales tras conseguir el cambio. “Cualquier cosa para ti”, le respondieron desde Spotify.

Dentro de su versión premium, en la interfaz que pueden vislumbrar ahora los usuarios de la plataforma de streaming ya no aparece el botón por defecto. Sin embargo, esto no significa que quien decida utilizar una reproducción aleatoria no pueda hacerlo, solamente tendrá que acceder a la opción dentro de una pestaña y no de modo visible como se estaba acostumbrado.

“Como mencionó Adele, nos complace compartir que hemos comenzado a desplegar una nueva función Premium que ha sido solicitada durante mucho tiempo tanto por los usuarios como por los artistas para hacer que la reproducción sea el botón predeterminado en todos los álbumes”, dijo un portavoz a CNN.

El debate para el consumo de su música no es nuevo para la intérprete de “Easy on me”, pues anteriormente decidió que tras el lanzamiento de su álbum 25 éste no formara parte de aplicaciones como Spotify o Apple Music siguiendo el ejemplo de Taylor Swift. Finalmente, Adele incorporó su música en streaming cerca de siete meses más tarde de su decisión inicial. En una victoria más para ella esta vez consiguió que su repertorio pueda ser recibido por el usuario tal y como ella lo planeó, emulando lo más posible la práctica de escucha tradicional de un disco.