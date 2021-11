"El género necesita exponentes nuevos": La 'Charra millennial' habla sobre su nominación a los Latin Grammy

La cantante Nora González creció en una familia que pasaba los fines de semana en torneos de charrería en su natal Parral, Chihuahua, por lo que la joven de 28 años vio como algo muy natural su gusto por el mariachi al ser el género musical que más escuchaba cuando era pequeña junto a la banda o al norteño.

“El mariachi siempre me ha encantado porque me parece la música más bonita y elegante que hay. Si vas a ofrecer algo tiene que ser completamente genuino, las cosas no conectan si no son realmente viniendo del corazón”, dijo González en entrevista con El Financiero.

La orgullosa portadora de trajes charros, que estudió en el Berklee College of Music de Estados Unidos, ha sido nominada a dos premios Latin Grammy en las categorías mejor álbum de música ranchera / mariachi gracias a #CharraMillennial –terna donde es la única mujer que representa al género- y a mejor canción regional mexicana por “Cicatrices”, un tema compuesto por Pepe Portilla que grabó junto a Lupita Infante, hija de Pedro Infante.

“Es un sueño personal cumplido. Yo hace quince años decía: ‘el día que me nominen ya no me va a importar vivir debajo de un árbol el resto de mi vida’. Ahora que pasó no lo puedo creer. El género necesitaba exponentes nuevos y no había muchas mujeres, me encanta ser una de ellas y el poder estar representando al poder femenino en la categoría. Admiro mucho a los demás artistas que están ahí conmigo”, refirió emocionada desde Las Vegas.

Desde las 15 horas del día de hoy, la mexicana será parte de la apertura de la ceremonia previa a la televisada en donde cantará junto a Lupita Infante. Sin poder dormir confesó que ha tenido una sensación como si se subiera a una montaña rusa y el estómago se le fuera a los pies derivado de la presión, la emoción y los nervios.

“Lupita es mi cuatacha, me cae súper bien, es muy divertida. Creyó en mí desde hace mucho. Es la primera vez en la historia de la previa de la ceremonia que va a haber un full mariachi en vivo, no va a ser figuración. Estamos contentas de aportar a nuestra música y a la academia”, expresó.

González está a punto de iniciar una gira que la llevará por España y Ucrania con el propósito de dar a conocer la tradicional música mexicana por los mayores lugares posibles.

“Me pongo un traje de gala de charro y hasta camino diferente. Es un orgullo, hasta siento que tengo un alter ego. Es algo muy de sangre, no se puede ocultar; cualquier mexicano cuando escucha un mariachi en cualquier parte del mundo se llena de felicidad”.

La apodada ‘Charra millenial’, al igual que el título de su primer álbum, está feliz de que la llamen así porque son palabras que la describen como persona. De ‘charra’ refiere a una niñez con carencias como el no poder prepararse o tener lugares en dónde estudiar, lo que la hizo ser más creativa, y ‘millenial’ es su aporte a la generación a la cual pertenece y por la que incorpora a su sonido el cajón peruano y los sintetizadores en un intento por evolucionar el sonido del mariachi sin que pierda su esencia.

“Creo que el mariachi tiene sus bases, pero cualquier cosa para que prevalezca tiene que cambiar como lo vivió el urbano y la banda. En mi música puedes escuchar chelo, cajón flamenco, sintetizadores y detalles para no irme al extremo y refrescar. La manera de producirlo, las letras, porque ahora le gente piensa, liga y se enamora diferente. ¿Cómo te vas a identificar con algo que no te representa? Eso es lo que estamos intentando de hacer, traerlo al 2021″, añadió.