Latin Grammy 2021: ¿Dónde y cuándo ver la premiación?

Con su tradicional formato presencial, este jueves 18 de noviembre regresa la entrega anual de los Latin Grammy en su edición número 22 en una ceremonia que congregará a lo mejor de la música latina en el hotel MGM de Las Vegas, Nevada.

El cantante colombiano Camilo lidera las nominaciones en diez ternas, entre las que se encuentran álbum y canción del año; le siguen Juan Luis Guerra y el madrileño C. Tangana con seis y cinco nominaciones, respectivamente.

Los premios conducidos por los mexicanos Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y la puertorriqueña Roselyn Sánchez darán inicio a las 19:00 horas y serán transmitidos por la señal de TNT y el canal 5 de Televisa, con una alfombra roja que comenzará desde las 17:30 horas. Hay que recordar que hay algunas categorías que se entregan en una ceremonia previa no televisada que se puede seguir por medio de la página oficial de los Latin Grammy.

Las presentaciones en vivo incluyen a artistas como Bad Bunny, Alejandro Fernández, Danna Paola, Grupo Firme, C. Tangana, Ozuna, Ángela Aguilar, Pablo Alborán, Christina Aguilera, Nathy Peluso, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Rubén Blades y Calibre 50.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el homenaje con el tema “No tengo dinero” al fallecido compositor Juan Gabriel con las voces de Juanes junto a Rubén Albarrán y Meme del Real, integrantes de Café Tacvba.

En días previos a la entrega se calentaron los motores, pues el colombiano J.Balvin llamó a boicotearla debido a la ausencia de los cantantes de reggaetón, lo que generó una polémica con Residente. “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, escribió en sus redes sociales el cantante de “Rojo”.

En su respuesta, el ex líder de Calle 13 le recordó cuando tuvo 13 nominaciones el año pasado. “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, replicó.