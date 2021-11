‘A mi hijo lo mató la policía’, dice papá de Octavio Ocaña

Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, fallecido el viernes, aseguró este martes que las versiones de la policía sobre la muerte de su hijo son falsas.

En el programa de Youtube del periodista Gustavo Adolfo Infante, el padre del actor de 22 años aseguró que las autoridades cambiaron la evidencia para que pareciera que la muerte de su hijo había sido un accidente.

“Don Octavio, ¿quién lo mató?”, pregunta Infante, a lo que el padre del actor responde: “La policía, es claro, así de fácil”.

“Ellos lo mataron y la pusieron ahí (el arma). Se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás, ¿cómo se va a disparar si lo venían persiguiendo? A como venía manejando, ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, eso sí te lo puedo decir”, dijo en la entrevista.

Octavio Pérez explicó que el arma sí era de su hijo y que la portaba por motivos de seguridad, sin embargo, aclaró que contaba con todos los permisos.

“Fue un disparo de 9mm que venía de afuera y el tiro que le entró no era de su arma (...) el policía aceptó que le disparó, así de claro”, afirmó.

Octavio Pérez aclaró que su hijo, famoso por interpretar a Benito Rivers en la serie Vecinos, no fumaba mariguana ni era alcohólico. “Me pidió permiso de que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó: ‘papá, me voy a tomar una chela’. Yo le dije: ‘llévate las escoltas porque por allá está cabrón’”.

“Dejó a su novia y se adelantó con dos amigos míos y entonces pasó lo que pasó”, agregó.

Agregó que no descansará hasta ver a los responsables de la muerte de su hijo en la cárcel.

El domingo, peritos de la Fiscalía del Estado de México determinaron que el impacto de bala que le quitó la vida a Octavio Ocaña provino del arma que portaba, y que presumiblemente accionó cuando perdió el control del vehículo en el que viajaba.