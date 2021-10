‘Me siento muy feliz’: Yuya habla por primera vez de su maternidad con Mar

De forma inesperada, Yuya apareció por primera vez en redes con su pequeño hijo Mar. La youtuber se dio un ‘espacio’ para compartir algunas experiencias en torno al parto, lactancia y momentos de su maternidad.

A través de insta stories, Yuya abrió la invitación para que los fans enviaran algunas preguntas e inquietudes que les hayan surgido por el nacimiento de Mar.

En semanas previas, la influencer ha compartido fotografías y videos que han hecho ‘guiño’ de sus primeros días como mamá, pero nada tan específico como las intervenciones del día viernes.

Yuya confesó que se siente “Muy feliz pero también muy cansada”, sin embargo apeló que la balanza del ánimo se inclina más a la felicidad que les ha provocado la llegada de Mar.

“Un viaje larguísimo... Yo lo sentí como un viaje” fue como describió la mamá primeriza al proceso del parto. Según comentó, duró muchas horas, no obstante destacó que fue muy amoroso, lleno de respeto y cariño.

Asimismo reconoció que estuvo rodeada de personas entrañables que la apoyaron en todo momento.

En relación con el tema de la lactancia Yuya compartió que durante su embarazo tomó varios cursos preparatorios, no obstante se ha enfrentado a dificultades que no había imaginado.

“Mi historia respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que yo pensé. Yo creí que metiéndome a los cursos antes de que naciera Mar la iba a armar, que me lo iba a ‘pegar’, pero no me sucedió así”, dijo la youtuber en una insta story.

Por otro lado reconoció que la lactancia es un proceso individual, muy personal y que cada mujer lo experimenta de formas distintas.

“A mí se me complicó porque tengo algunos temas de salud que hicieron que esto se me dificultara más, pero ahí voy con ayuda lográndolo cada día más”, señaló con entusiasmo.

Respecto a su relación con Mar, Yuya compartió que su hijo es muy tranquilo y se porta muy bien “Desde la panza es muy buena onda”.

La curiosidad de los fans en torno a la fecha de nacimiento (29 de septiembre, Día Mundial de los Mares) no se hizo esperar, así que Yuya aprovechó para comentar que en efecto había sido una curiosa coincidencia pues ni ella ni Siddhartha lo habían planeado para ese día en concreto.

Uno de los aspectos más destacados del entorno de Yuya es la relación que guarda con sus seres queridos, incluida su perrita Majo, de la cual comentó que se ha adaptado bien a la llegada de Mar.

Antes de despedirse de su audiencia, la influencer compartió que aprovecharía la siesta de Mar para preparar un pastel libre de lácteos, dado que está llevando un régimen libre de este grupo de alimentos.